Phần cơm trong khu cách ly cực bắt mắt, netizen khen hết lời

Những ngày qua, dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Ngoài áp lực cơ sở vật chất và công việc giám sát thì việc đảm bảo thực phẩm cho những người đang ở trong khu cách ly tập trung không hề đơn giản. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của tài khoản Facebook Đ.H, khoe những suất cơm dành cho người cách ly tập trung ở trường mầm non thị trấn Kép - Lạng Giang - Bắc Giang thu hút sự chú ý của nhiều dân mạng. Theo chia sẻ của tài khoản Đ.H, một suất cơm dành cho người trong khu cách ly tập trung thường gồm 1 món rau, 1 canh, 1-2 món mặn, 1 món phụ. Không chỉ những suất cơm nhìn đầy đặn, đủ dinh dưỡng, nhà bếp phục vụ suất ăn trong khu cách ly ở trường mầm non thị trấn Kép - Lạng Giang - Bắc Giang cũng rất chịu khó đổi món cho mọi người đỡ bị chán. Được biết, phía sau những hộp cơm sạch sẽ, đẹp mắt, đảm bảo dinh dưỡng này là tấm lòng, tâm sức của đông đảo người dân, chính quyền và các nhóm từ thiện phục vụ cho những người đang cách ly tập trung tại trường mầm non thị trấn Kép - Lạng Giang - Bắc Giang. Trước đó, dân mạng từng chứng kiến những bình luận chê bai suất cơm tại khu cách ly không đa dạng và kém ngon. Nhưng khi nhìn vào những hình này chắc hẳn nhiều người sẽ phải suy xét lại. Còn với tài khoản Facebook Đ.H cũng cho biết, có một số ý kiến trái chiều chê bai cơm trong khu cách ly. Là người trực tiếp tham gia quá trình chế biến nên cô rất buồn. Trong bài viết của mình, Đ.H có viết: "Chúng tôi nấu cơm bằng cả tấm lòng. Chúng tôi không ngần ngại dịch bệnh và sự an nguy của gia đình cũng như cái thời tiết khắc nghiệt này mà nhảy vào tâm dịch giúp mọi người, để mọi người có thêm sức khỏe chiến thắng dịch bệnh. Chúng tôi vẫn vui vẻ và mỉm cười trong khi bộ quần áo chúng tôi mặc trên người cũng như được tắm mồ hôi. Nên chúng tôi mong các bạn hãy trân trọng tình cảm của chúng tôi". Bài đăng của Đ.H sau khi được đăng tải nhận được nhiều lượt tương tác. Dân mạng tỏ ra đồng cảm, sẻ chia và biết ơn hành động cao đẹp của nhóm hậu cần, không quản ngại vất vả lo cơm nước cho người đi cách ly. Trong khi đó, một số khác lại trách cứ những người đang cách ly rằng đòi hỏi thái quá trong khi đất nước đang phải gồng mình chống dịch. "Chúng ta thường cảm ơn những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nhưng những người làm nhiệm vụ hậu cần này cũng vô cùng đáng trân trọng. Bạn đừng buồn nhé, chỉ là một số ít thôi. Xin cảm ơn các bạn!" hay "Chắc sướng quá nên vào khu cách ly cũng đòi hỏi phải được y như ở nhà hàng. Đúng là được voi đòi tiên"... là những bình luận mà dân mạng để lại dưới bài đăng của tài khoản Đ.H. Hình ảnh người đẹp Châu Bùi khoe suất cơm trong khu cách ly được chia sẻ trên trang cá nhân của cô nàng. Mời độc giả xem video: Câu chuyện Quốc tế: Hai thế giới COVID-19 - Nguồn: VTV24

