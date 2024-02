Nữ TikToker Gen Z "kiếm nhiều tiền nhất thế giới" là ai?

Từng lọt vào danh sách "Forbes 30 Under 30" của Tạp chí hàng đầu thế giới Forbes khi mới 21 tuổi, Addison Rae (tên thật Addison Rae Easterling, SN 2000, đến từ Louisiana, Mỹ) là cái tên không còn xa lạ trên nền tảng TikTok. Forbes cho biết, vào năm 2020, mặc dù không sở hữu lượng theo dõi cao nhất TikTok, cô gái người Mỹ lại có doanh thu "khủng" 5 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng), biến Addison Rae trở thành cá nhân kiếm được nhiều tiền nhất nền tảng này. Trước khi trở nên nổi tiếng vào năm 2020, Addison Rae bắt đầu sử dụng TikTok vào giữa năm 2019 như một công cụ để giải trí. Cô thường quay các video nhảy, hát nhép theo lời bài hát và các video hài hước về cuộc sống thường ngày. Tháng 10/2019, nữ TikToker xứ cờ hoa bắt đầu thu hút sự chú ý từ người xem khi cô đạt một triệu lượt theo dõi. Nhận thấy tiềm năng trong sự nghiệp trên mạng xã hội, Rae quyết định rời Đại học Bang Louisiana (Mỹ) để trở thành người sáng tạo nội dung toàn thời gian. Addison Rae ký hợp đồng với công ty tư vấn tài năng WME khi mới 19 tuổi. Trong năm 2020, cô mở rộng đa dạng hoạt động của mình. Không chỉ sáng tạo video ngắn trên mạng xã hội, nữ TikToker còn ra mắt các bộ sưu tập áo thun, áo nỉ, sổ tay, cốc… và là đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm ITEM Beauty. Theo tờ New York Times, Addison Rae là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng, góp phần làm thay đổi bộ mặt của ngành mỹ phẩm nước Mỹ. Phủ sóng trên mọi nền tảng cùng nhiều hoạt động khác nhau, Addison Rae nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô gái sinh năm 2000 là người có doanh thu cao nhất từ TikTok trong năm 2020 khi thu về 5 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng) từ nền tảng này. Bên cạnh đó, Rae cùng mẹ Sheri Easterling - người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội - phát hành podcast (những tệp âm thanh kỹ thuật số được đăng tải trên Internet) có tên That Was Fun?.

