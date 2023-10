"Nữ thần đường phố Trung Quốc" gây chú ý vì vòng 1 quá khổ

Mới đây trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc chia sẻ nhiều hình ảnh một cô gái đi trên phố khiến nhiều người phải ngoái nhìn vì vóc dáng nổi bật trong bộ trang phục đơn giản, gây chú ý. Theo đó, trong hình, người đẹp này diện mốt áo phông trắng, chất liệu co giãn ôm sát tôn vòng 1 đầy đặn, phối cùng quần thun short có dây rút. Mái tóc nhuộm màu cùng lối make up nhẹ nhàng, trong trẻo giúp cô thêm phần thu hút hơn. Hầu hết, dưới các bài đăng cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho vóc dáng của cô gái này. Được biết, người đẹp trong hình tên Qian Princess, hiện đang làm fashion model và influencer tại Trung Quốc. Qian Princess nổi tiếng trên khắp các nền tảng mạng xã hội của nước này, thu hút lượng fans đông đảo nhờ sắc vóc và gu thời trang tôn dáng. Tuy nhiên, thiết kế áo ôm sát body, chất liệu mỏng manh này lại vô tình khiến Qian Princess rơi vào tình huống kém duyên, khi để lộ viền áo nội y bên trong ở góc máy phía sau lưng. Đồng thời, Qian Princess cũng bị cho là thiếu tinh tế, khi sử dụng ghim băng để cố định quần ở phía sau. Với những người đẹp có số đo vòng 1 lớn như Qian Princess, việc chọn mặc những trang phục ôm sát hình thể, vừa giúp tôn dáng nhưng cũng dễ dàng để lộ khuyết điểm trên cơ thể. Đời thường, Qian Princess cũng chuộng những mẫu váy ôm sát body, tôn vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng. Hầu hết các trang phục đều có chất liệu co giãn với thiết kế đơn giản, chủ yếu làm nổi bật sắc vóc của mỹ nhân này. Song, cô cũng nhiều lần mắc phải lỗi chọn sai áo ngực. Trong thiết kế đầm trễ vai ôm sát body Qian Princess lại gây "mất điểm" vì phần dây áo nội y trong suốt bị lộ ra. Nhiều cư dân mạng khuyên cô nên chọn nội y không dây, miếng dán vòng 1 để tổng thể trang phục trông đẹp mắt, chỉn chu hơn.

