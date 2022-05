“Nữ thần cổ vũ” mặc gợi cảm khiến triệu người hâm mộ trầm trồ

Ji Hyun An được mệnh danh là " nữ thần cổ vũ" môn bóng chày, bóng rổ,... sở hữu gần 250 nghìn người hâm mộ trên trang instagram cá nhân. Luôn xuất hiện trên sân với bộ đồng phục tôn dáng, dù không để lộ mặt những hot girl Ji Hyun An vẫn gây ấn tượng bởi body chuẩn cùng chiều cao nổi trội. Ngoài công việc trong đội cổ vũ, cô còn là người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hiệu mỹ phẩm và có một kênh youtube riêng thu hút hơn 30 nghìn lượt follow. Đa phần, khi xuất hiện trên sân cổ vũ của các bộ môn thể thao, người đẹp thường diện đồng phục là áo croptop kết chân váy ngắn, quần ngắn để lộ đôi chân dài miên man. Trái với hình tượng gợi cảm, năng động khi biểu diễn trên sân, ngoài đời Ji Hyun An lại có gu thời trang kín đáo lại thanh lịch. Là một người đẹp thường xuyên xuất hiện mở màn để nhảy cổ vũ trước mặt khán giả, Ji Hyun An cực kỳ chú trọng đến việc làm đẹp và giữ dáng. Cô nàng gây bất ngờ với gương mặt mộc xinh đẹp, không tì vết ngoài đời thực. Bởi ngoại hình hết sức nổi trội của cô nàng, thậm chí có người còn ưu ái dành tặng cô nàng biệt danh "Seolhyun của giới cheerleader". Sở hữu một gương mặt nhỏ, thanh tú, nhìn Ji Hyun xinh đẹp chẳng thua kém nữ idol nào của Hàn Quốc. Không chỉ vậy, cô nàng còn có một chiều cao vô cùng lý tưởng cùng số đo 3 vòng cực chuẩn khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Được biết, Ahn Ji Hyun sinh năm 1997, hiện đang là cheerleader của đội bóng chày Nexen Heroes. Vẻ ngoài dễ thương, tươi trẻ cùng thân hình quyến rũ của cô đã mang về cho cô nàng này rất nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như lời mời biểu diễn. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

