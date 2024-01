Nữ thần 9X ăn mặc ra sân golf được chị em học hỏi

Choi In Hye sinh năm 1993 được mệnh danh là " nữ thần sân golf" mới nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Sự nổi tiếng nhanh chóng của hot girl này nhờ nhờ nhan sắc ngọt ngào như baby cùng hình thể đồng hồ cát "vạn người mê" của cô. Bén duyên với sân golf, mỗi lần ra sân Choi In Hye luôn thu hút mọi ánh nhìn với loạt trang phục đủ màu sắc, đủ phong cách. Nhờ body săn chắc, nuột nà và tràn đầy sức sống, cô nàng thành công chinh phục nhiều kiểu trang phục. Dù theo đuổi hình tượng gợi cảm nhưng Choi In Hye không hề vượt qua ranh giới phản cảm. Phong cách ăn mặc trẻ trung và sành điệu khiến nhiều người chẳng tin cô nàng năm nay đã bước qua tuổi 30. Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng theo dõi hình ảnh người đẹp đăng tải lên trang cá nhân có thể thấy cô vẫn trẻ đẹp như tuổi đôi mươi. Cô sở hữu nhiều khoảnh khắc đẹp như nữ thần trên sân tập nên được nhiều fan hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh “nữ thần sân golf. Ngoài golf, người đẹp 9x cũng có sở thích với một bộ môn đắt đỏ khác, đó là Pilates. Choi In Hye từng giành nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi về nhan sắc và thể hình.

