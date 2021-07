Nữ sinh được bố vỗ về sau thi tốt nghiệp THPT làm lay động netizen

Đáng chú ý nhất có lẽ là khoảnh khắc về 1 nữ sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm trường THPT Marie Curie (Hà Nội) ôm bố khóc vì không làm được bài, và những lời động viên của người bố khiến dân mạng nghẹn ngào. Clip: BH Comedy Trong đoạn clip, nữ sinh được bố đứng từ xa gọi tên và vẫy tay. Vừa gặp đấng sinh thành, cô gái đã nghẹn ngào và khóc: “Con không làm được bài, con trượt mất”. Clip: BH Comedy Cô gái vừa nói vừa khóc trong màn nước mắt khiến người bố ở bên phải liên tục an ủi. Clip: BH Comedy "Không sao đâu con, về nhà thôi". Ông vừa ôm con, vừa lau nước mắt và dìu cô con gái ra về. Clip: BH Comedy Đoạn clip trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã không giấu được cảm xúc trước tình cảm mà ông bố dành cho con. Clip: BH Comedy Một hình ảnh đẹp mùa thi khác được netizen quan tâm là loạt ảnh về nam thí sính được CSGT chở đi mua Atlat địa lý vào sáng ngày hôm nay (8/7). Ảnh: Không Sợ Chó Một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại trường thi đã nhanh chóng lấy xe chuyên dụng chở thí sinh này đến hiệu sách gần nhất, mua tặng một quyển Atlat và chở em quay lại trường để kịp thời gian thi. Ảnh: Không Sợ Chó Thông tin về hình ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Không Sợ Chó Nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự ngưỡng mộ cho hành động đẹp mùa thi của CSGT. Ảnh: Không Sợ Chó Hình ảnh một chiến sĩ Công an hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn dù trời đang mưa tầm tã. Ảnh: Giáo dục thời đại Thí sinh ngủ quên được đón đến điểm thi. Ảnh: Gia đình và pháp luật Nam sinh được đón đến trường thi trước giờ bóc đề đúng 5 phút. Ảnh: Giáo dục thời đại Mời độc giả xem video: Công tác tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị kỹ càng - Nguồn: VTV24

Đáng chú ý nhất có lẽ là khoảnh khắc về 1 nữ sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm trường THPT Marie Curie (Hà Nội) ôm bố khóc vì không làm được bài, và những lời động viên của người bố khiến dân mạng nghẹn ngào. Clip: BH Comedy Trong đoạn clip, nữ sinh được bố đứng từ xa gọi tên và vẫy tay. Vừa gặp đấng sinh thành, cô gái đã nghẹn ngào và khóc: “Con không làm được bài, con trượt mất”. Clip: BH Comedy Cô gái vừa nói vừa khóc trong màn nước mắt khiến người bố ở bên phải liên tục an ủi. Clip: BH Comedy "Không sao đâu con, về nhà thôi". Ông vừa ôm con, vừa lau nước mắt và dìu cô con gái ra về. Clip: BH Comedy Đoạn clip trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã không giấu được cảm xúc trước tình cảm mà ông bố dành cho con. Clip: BH Comedy Một hình ảnh đẹp mùa thi khác được netizen quan tâm là loạt ảnh về nam thí sính được CSGT chở đi mua Atlat địa lý vào sáng ngày hôm nay (8/7). Ảnh: Không Sợ Chó Một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại trường thi đã nhanh chóng lấy xe chuyên dụng chở thí sinh này đến hiệu sách gần nhất, mua tặng một quyển Atlat và chở em quay lại trường để kịp thời gian thi. Ảnh: Không Sợ Chó Thông tin về hình ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Không Sợ Chó Nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự ngưỡng mộ cho hành động đẹp mùa thi của CSGT. Ảnh: Không Sợ Chó Hình ảnh một chiến sĩ Công an hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn dù trời đang mưa tầm tã. Ảnh: Giáo dục thời đại Thí sinh ngủ quên được đón đến điểm thi. Ảnh: Gia đình và pháp luật Nam sinh được đón đến trường thi trước giờ bóc đề đúng 5 phút. Ảnh: Giáo dục thời đại Mời độc giả xem video: Công tác tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị kỹ càng - Nguồn: VTV24