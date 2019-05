Nữ sinh Đại học Y xinh đẹp, body "chuẩn" nhưng vẫn ế vì lý do này

Đinh Y Quyên (sinh năm 1996) hiện đang theo học Đại học Y Tây Nguyên. Nữ sinh Đại học Y này được CĐM chú ý bởi sở hữu khuôn mặt xinh xắn, chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh". Như bao cô gái khác, Y Quyên cũng mong tìm 1 nửa yêu thương, tuy nhiên cô nàng lại đang lo sợ 1 điều "vô lý" và để khi tâm sự lý do, nhiều người lại cảm thấy lạ cho nữ sinh 9X Đại học Y Tây Nguyên này. Cụ thể, Y Quyên cho biết, lý do dẫn đến việc mình vẫn còn ế là do chiều cao nổi bật nên các bạn nam sẽ không thích. Đa phần, nam giới chỉ thích con gái nhỏ nhỏ xinh xinh để có cảm giác được che chở mà. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ lý do vẫn ế, Y Quyên đã nhận được nhiều lời phản hồi từ CĐM. Đa phần các dân mạng đều cho rằng đây không phải lý do chính. Nói như nữ sinh Đại học Y Tây Nguyên này hẳn cô nàng nào "bị" cao quá cũng sợ ế hay sao? Thực ra chiều cao và số đo hoàn hảo của Y Quyên chính là ước mơ của nhiều cô gái khác đồng thời cũng là lực hút khó cưỡng đối với các bạn nam mà. Với gương mặt và body mà Y Quyên đang sở hữu, các anh chàng mê còn không hết làm gì có chuyện ái ngại vì chiều cao. Y Quyên cũng thẳng thắn chia sẻ khi yêu cô không chú trọng đến ngoại hình đối phương. Thế nên các anh chưa cao bằng bạn ấy cũng có thể "ứng tuyển". Gương mặt cùng chiều cao khủng với nhiều cô nàng là lợi thế nhưng với Y Quyên nó lại khiến cô vẫn cô đơn trong cuộc tình. Dù vậy, những hình ảnh của Y Quyên trên trang cá nhân vẫn được các dân mạng chăm sóc khá kĩ lưỡng và nhiệt tình thả tim. Vẻ ngoài quyến rũ với chiều cao khủng, gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc dài vô cùng nữ tính của cô gái Đại học Y Tây Nguyên - Đinh Y Quyên.

