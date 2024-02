Nữ MC song ngữ Nghệ An đa tài, xinh đẹp

Trần Thương Huyền (SN 2000, Nghệ An) từng là sinh viên Viện đào tạo quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TPHCM. Hiện tại, Trần Thương Huyền theo đuổi công việc người dẫn chương trình song ngữ cho nhiều sự kiện trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng ngoại ngữ tốt, Thương Huyền còn gây chú ý với loạt thành tích ấn tượng như "Nữ sinh tiêu biểu năm 2017", học bổng Odon Vallet cho thành tích học tập xuất sắc, quý quân cuộc thi MCA Sincere Star 2020... Năm 16 tuổi, vì đam mê tiếng Anh, Thương Huyền quyết định gia nhập một cộng đồng học thuật, từ đây dần dần nuôi ước mơ trở thành người dẫn chương trình. Thời điểm mới bắt đầu theo đuổi ước mơ "cầm mic", nữ MC gốc Nghệ An không nhận được sự ủng hộ từ phía người thân trong gia đình. Cô thú nhận bản thân từng cảm thấy rất buồn và phải đấu tranh tâm lý khá nhiều để kiên định bước đi trên con đường đã lựa chọn. Thương Huyền cho biết: "Vì quê tôi ở Nghệ An - mọi người đặt khá nặng vào chuyện học hành, các hoạt động khác cũng không phải thứ được ưu tiên... Nhưng chắc do tôi là tuổi con Rồng nên cũng thích bay nhảy và nghĩ lớn. Mọi người càng cho rằng tôi mơ mộng, không thực tế, tôi càng cố gắng làm việc chăm chỉ để chứng minh cho bằng được". Nữ MC song ngữ cho biết. Sau khi vào TPHCM học tập, thử sức nhiều công việc khác nhau, Thương Huyền bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn vào ước mơ và mục tiêu trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đối với Thương Huyền, sự kiện nào trong hành trình làm nghề của cô cũng đáng nhớ và đặc biệt theo cách rất riêng. Nhưng để lại dấu ấn lớn nhất trong tâm trí người đẹp sinh năm 2000 có lẽ là lần đầu tiên đi tỉnh dẫn cho một sự kiện song ngữ. Cô gái gốc Nghệ An nhận định, để trở thành một MC song ngữ chuyên nghiệp cần rất nhiều yếu tố khác nhau và bản thân cô cũng đang trên đường hoàn thiện từng ngày.

Trần Thương Huyền (SN 2000, Nghệ An) từng là sinh viên Viện đào tạo quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TPHCM. Hiện tại, Trần Thương Huyền theo đuổi công việc người dẫn chương trình song ngữ cho nhiều sự kiện trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng ngoại ngữ tốt, Thương Huyền còn gây chú ý với loạt thành tích ấn tượng như "Nữ sinh tiêu biểu năm 2017", học bổng Odon Vallet cho thành tích học tập xuất sắc, quý quân cuộc thi MCA Sincere Star 2020... Năm 16 tuổi, vì đam mê tiếng Anh, Thương Huyền quyết định gia nhập một cộng đồng học thuật, từ đây dần dần nuôi ước mơ trở thành người dẫn chương trình. Thời điểm mới bắt đầu theo đuổi ước mơ "cầm mic", nữ MC gốc Nghệ An không nhận được sự ủng hộ từ phía người thân trong gia đình. Cô thú nhận bản thân từng cảm thấy rất buồn và phải đấu tranh tâm lý khá nhiều để kiên định bước đi trên con đường đã lựa chọn. Thương Huyền cho biết: "Vì quê tôi ở Nghệ An - mọi người đặt khá nặng vào chuyện học hành, các hoạt động khác cũng không phải thứ được ưu tiên... Nhưng chắc do tôi là tuổi con Rồng nên cũng thích bay nhảy và nghĩ lớn. Mọi người càng cho rằng tôi mơ mộng, không thực tế, tôi càng cố gắng làm việc chăm chỉ để chứng minh cho bằng được". Nữ MC song ngữ cho biết. Sau khi vào TPHCM học tập, thử sức nhiều công việc khác nhau, Thương Huyền bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn vào ước mơ và mục tiêu trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đối với Thương Huyền, sự kiện nào trong hành trình làm nghề của cô cũng đáng nhớ và đặc biệt theo cách rất riêng. Nhưng để lại dấu ấn lớn nhất trong tâm trí người đẹp sinh năm 2000 có lẽ là lần đầu tiên đi tỉnh dẫn cho một sự kiện song ngữ. Cô gái gốc Nghệ An nhận định, để trở thành một MC song ngữ chuyên nghiệp cần rất nhiều yếu tố khác nhau và bản thân cô cũng đang trên đường hoàn thiện từng ngày.