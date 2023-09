Nữ MC sở hữu giọng hoạt hình kể loạt "tai nạn" khi đi dẫn

Khánh An (sinh năm 2000) được biết đến rộng rãi khi trở thành MC trong kỳ SEA Game 31. Cô nàng cũng nổi tiếng bởi những clip dạy giả giọng thu hút đông đảo sự chú ý trên TikTok. Khánh An từng tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng hiện là BTV-MC tại VTVCab, dẫn chương trình "Khỏe đẹp cho ngày mới" trên kênh VTV2. Trên sóng truyền hình, Khánh An gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ, lối dẫn duyên dáng. Trong cuộc sống đời thường, nữ MC tạo sức hút bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính, phong cách thời trang gợi cảm. Khánh An rất đam mê công việc MC truyền hình. Đây là con đường cô xác định theo đuổi lâu dài trong tương lai. 'Làm công việc này, mình nhận được sự yêu mến của khán giả, được nói chuyện với những người nổi tiếng mà trước nay chỉ thấy trên tivi', Khánh An chia sẻ. Khánh An trở thành MC truyền hình ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học. Cô có nhiều trải nghiệm thú vị với công việc này. "Mình từng gặp nhiều sự cố khi đi dẫn, đặc biệt là các sự cố về trang phục như: cháy đồ, váy bẩn, trang phục dễ tụt hở, bung khóa... Điều này dạy cho mình một bài học là phải học cách nhìn ra và đoán biết để xử lý các tình huống xấu một cách khéo léo. Cẩn thận, tỉ mỉ sẽ giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro và chẳng may rủi ro xảy đến thì cũng dễ dàng giải quyết", Khánh An nói. Nữ MC mong muốn được thử sức với nhiều chương trình truyền hình để có thêm kiến thức và kinh nghiệm. Điều cô đặc biệt mong muốn là được dẫn các chương trình trên sóng truyền hình quốc gia.

