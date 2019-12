Nữ MC gốc Việt dẫn sóng giờ vàng Australia gây bão mạng

Mới đây, thông tin nữ MC gốc Việt Tracy Võ sẽ sẽ là gương mặt mới thế chỗ Sylvia Jeffreys trên chương trình Today buổi sáng thu hút sự quan tâm của khán giả Australia. Nhiều người hy vọng cô sẽ đem lại một làn gió mới cho chương trình này. Trước khi quyết định sẽ chuyển tới làm MC cho chương trình Today buổi sáng, Tracy Võ là gương mặt quen thuộc trên nhiều show của đài Nine News suốt hơn một thập kỷ. Cô cũng từng làm ở cô làm việc tại đài phát thanh 6PR Radio và Curtin FM 100.1 ở Tây Australia thủa mới chập chững vào nghề. Năm 2004, nữ MC gốc Việt Tracy Võ chuyển nhà từ thành phố Perth đến Sydney để làm công việc mới là biên tập viên và phát thanh viên radio tại đài 2SM. Cô nàng bắt đầu chuyển hướng sang làm truyền hình từ khi đầu quân cho Sky News và Channel 10. Đến năm 2007, Tracy ký hợp đồng và làm việc cho Nine News Sydney. Đến năm 2012, do cha mẹ đã già nên Tracy Võ quyết định sẽ chia tay Sydney để trở về Perth chăm lo cho gia đình. Cô nàng tiếp tục với công việc biên tập viên và MC cho đài Nine News Perth. Không chỉ gây chú ý bởi công việc truyền hình, cô nàng còn xuất bản một quyển hồi ký với tựa đề Small Bamboo, kể về chuyến vượt biên của gia đình cô giữa tình thế nguy hiểm của chiến tranh Việt Nam năm 1978, cũng như cuộc sống mưu sinh nơi xứ người vào năm 2014. Tracy được bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là có tính cách hoà đồng, kiên cường, khiêm tốn và luôn khiến người khác dễ chịu. Chính bởi vậy cô được mọi người quý mến. Nữ MC yêu thích nấu ăn, cô dành thời gian vào bếp mỗi cuối tuần. Mỗi khi có công việc bận rộn không thể ăn cơm cũng gia đình, cô luôn cảm thấy bứt rứt. Không chỉ tài giỏi, xinh đẹp, Tracy còn được nhận xét là có trái tim ấm áp. Xem thêm clip: Sự xuất hiện của nữ xướng ngôn viên gốc Việt trên đài truyền hình Úc - Nguồn: Youtube

