Nữ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ gây sốt MXH giờ ra sao?

Âu Hà My là giảng viên khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đây, nữ giảng viên 29 tuổi từng tốt nghiệp Học Sư phạm Tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hồi tháng 6/2022, Âu Hà My đã có bằng thạc sĩ sư phạm tiếng Pháp. Nữ giảng viên quê Hà Nội luôn gây ấn tượng với người đối diện nhờ sở hữu khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung cùng nụ cười rạng ngời. Không hoạt động trong làng giải trí nhưng nữ giảng viên Âu Hà My vẫn là cái tên được cư dân mạng quan tâm, chú ý. Ngoài câu chuyện hôn nhân đổ vỡ một thời từng "gây bão" làng giải trí, nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc ấn tượng của Âu Hà My cũng là yếu tố giúp cô nổi tiếng. Nữ giảng viên xuất sắc khoe được thân hình đồng hồ cát ấn tượng dù chỉ diện áo dài trắng tinh khôi. Phải công nhận rằng với đường cong hình thể xuất sắc, vòng nào ra vòng nấy ấn tượng và thần thái dịu dàng, Âu Hà My cứ lên đồ là đẹp như tranh vẽ. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Nhưng nhìn tổng thể, ai cũng xuýt xoa bởi cô giáo hot girl ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 3 năm ly hôn.

