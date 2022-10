Nữ đội trưởng U18 Việt Nam gây sốt với nhan sắc đời thường

Thời gian gần đây, Lê Thị Bảo Trâm đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong dàn nữ cầu thủ của bóng đá Việt Nam. Bảo Trâm được HLV Akira Ijiri tin tưởng giao trọng trách đội trưởng của tuyển U18 Việt Nam tại giải vô địch Bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022. Sau đó, với 5 trận thắng và chỉ một trận thua, cô nàng đã xuất sắc cùng với các đồng đội giành được ngôi vị Á quân. Lê Thị Bảo Trâm sinh năm 2004, quê ở Quảng Nam, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Than Khoáng Sản Việt Nam, đội dự tuyển VFF. Ở giải U19 nữ quốc giả được tổ chức năm 2021, đội tuyển U19 nữ Than Khoáng Sản Việt Nam có sự góp mặt của Bảo Trâm đã lên ngôi chức vô địch. Nói về cái duyên theo nghề, Bảo Trâm chia sẻ với Zing, khi chỉ mới 11 tuổi, cô bắt đầu tham gia Câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Với sự giới thiệu của người chú và người anh làm việc tại Câu lạc bộ Quảng Nam, Bảo Trâm đã đến đợt tuyển sinh của CLB này tại thành phố Tam Kỳ. Hồi còn bé, Bảo Trâm đã có một niềm yêu thích không nhỏ với trái bóng tròn nhưng bị anh trai cấm cản không cho chơi vì sợ giống con trai. Cô không chủ động tìm cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp, vậy nên khi được dẫn dắt tiến sâu hơn với nghề, Trâm đã nghĩ đây chắc hẳn xuất phát từ duyên phận. “Tự bản thân mình cũng thấy theo bóng đá là quyết định táo bạo. Trong gia đình, mình là con gái duy nhất nên ngay từ đầu gia đình không ủng hộ. Sau đó, có lẽ mọi người thấy được sự thích thú và nỗ lực của mình với bóng đá nên cũng chọn tôn trọng lựa chọn của mình”, Bảo Trâm bộc bạch. Trên sân bóng, Bảo Trâm luôn năng được đánh giá là nữ cầu thủ có triển vọng, luôn năng nổ trong các hoạt động của đội tuyển. Nhiều người nhận định rằng, nếu Bảo Trâm rèn luyện và chăm chỉ cải thiện kỹ thuật, chắc hẳn trong tương lai, cô nàng sẽ là “học trò cưng” của HLV Akira Ijiri và thường xuyên được góp mặt trong đội hình chính của tuyển. Trước đó, Bảo Trâm cũng đã được giao vai trò thủ quân của U16 nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, ngoài tài năng được thể hiện rõ rệt qua từng trận bóng, nhan sắc của nàng cầu thủ “đất Quảng” cũng là điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Khác với hình ảnh có phần mạnh mẽ, cá tính trên sân cỏ, ngoài đời Bảo Trâm lại sở hữu một gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ.

