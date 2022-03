Nữ CEO giảm cân thần kỳ, phản ứng của chồng gây ngỡ ngàng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền rộng rãi hình ảnh một cặp vợ chồng được chụp tại hai thời điểm khác nhau với tiêu đề: “Một ông chồng, hai số phận”. Trong bức ảnh ghép, người chồng để lộ rõ sự già nua theo năm tháng nhưng người vợ lại “gây sốc” bởi nhan sắc thay đổi ngoạn mục bằng cách giảm cân. Từ một người phụ nữ nặng ký, vóc dáng béo mập, sồ sề cô vợ “lột xác” thành cô gái xinh đẹp, thon gọn, dung nhan dường như trẻ ra hàng chục tuổi. Một số người không tin, cô vợ trong 2 tấm hình kia là cùng một người. Theo tìm hiểu, nữ chính có hành trình giảm cân thần thánh là Trương Thị Ý Nhi (sinh năm 1978, quê Bình Phước) là CEO của một công ty phun xăm nổi tiếng. Chị Ý Nhi khẳng định, màn giảm cân của mình hoàn toàn là thật, cô đã giảm 71kg chỉ trong thời gian ngắn bằng cách thiết lập chế độ ăn khoa học, không hề can thiệp “dao kéo”. Ý Nhi từng có quá khứ “ngộp thở” với thân hình béo mập, nặng đến 130kg. Cô cho hay, thuở nhỏ từng mang bệnh nặng, phải truyền nước liên tục nên cơ thể bị phù. Sau khi lấy chồng, sinh con, gặp phải nhiều biến cố lớn trong cuộc sống, không có thời gian chăm sóc bản thân, chị Ý Nhi tiếp tục tăng cân mất kiểm soát. Đến năm 2020, cân nặng của chị chạm mốc 130kg. Ý Nhi chia sẻ: "Mọi người nhìn ảnh là biết, khi đó tôi béo và xấu đến mức nào. Hơn 40 tuổi nhưng trông tôi như bà già 75 tuổi, cơ thể nặng nề, xương khớp đau nhức, luôn trong tình trạng khó thở và thậm chí là ngưng thở... Cơ thể thừa cân khiến tôi gặp quá nhiều rắc rối: Di chuyển khó khăn, không thể mua quần áo ở bất cứ shop thời trang nữ nào… Tôi bị miệt thị nặng nề về ngoại hình, thậm chí là bị coi thường và bị người khác lôi ngoại hình của mình ra để chê bai, đánh giá" - nữ CEO có màn giảm cân ngoạn mục cho biết thêm. May mắn lớn nhất của chị Ý Nhi là chưa từng bị chồng chê chuyện ngoại hình. Chồng cô bất kể vợ béo hay gầy vẫn luôn ở bên động viên, quan tâm, chăm sóc. Nhưng trong một lần đi khám, nghe bác sĩ đánh giá về tình trạng sức khỏe của mình, người phụ nữ Bình Phước “sốc nặng”. Giảm cân thành công, cuộc sống của Ý Nhi thay đổi hoàn toàn. Cô khỏe hơn, vui hơn, sống tích cực hơn, các chỉ số cơ thể trở về mức an toàn, những căn bệnh phát sinh do béo phì hoàn toàn biến mất. Mời độc giả xem video: Khi VỢ ĐẠI GIA TIÊU TIỀN: Bảo Thy đi chợ bằng xe hơi, vợ Cường Đô La bồi bổ bằng "sâu vàng" - Nguồn: YAN News

