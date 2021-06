Nữ beauty blogger gây mê netizen với bằng sắc vóc "đẹp - độc - lạ"

Bắt đầu con đường trở thành beauty blogger từ cuối năm 2019, Foxie trở thành cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng khiến netizen phát cuồng bởi sắc vóc cá tính và guu thời trang bắt mắt. Không chỉ xâm chiếm Youtube, hot girl Foxie còn lấn sân sang mảng Tiktok và nhận về vô vàn sự yêu quý của các fan. Chỉnh bởi động lực này, cô nàng mỗi ngày đều chăm chỉ đăng tải từ một đến hai clip lên MXH được nhiều bạn trẻ sử dụng. Nội dung trên kênh TikTok của gái xinh 9X - Foxie chủ yếu chia sẻ về làm đẹp. Bởi lẽ Foxie có sở trường là trang điểm và am hiểu về skincare, ngoài ra cô nàng còn có phong cách thời trang sang chảnh bắt kịp xu hướng. Khi được hỏi về lý do trở thành một beauty blogger, Foxie chia sẻ: “Lí do khiến mình quyết định trở thành một beauty blogger chính là vì khi đăng tải các video lên TikTok, mình đã nhận không ít những bình luận mang tính tiêu cực, từ đó mình quyết định phải thay đổi... Dấn thân vào lĩnh vực làm đẹp, mình muốn mọi người thấy rằng bản thân mình đã thay đổi như thế nào để từ một cô gái bình thường trở thành Foxie của ngày hôm nay”. Foxie chia sẻ thêm. Foxie từng chia sẻ, cô chưa từng tham gia bất kì khóa học trang điểm nào mà chỉ tự học qua các kênh YouTube và TikTok ở nước ngoài. Đặc biệt, những makeup look của Foxie luôn khiến chị em “mê mệt” bởi kĩ thuật đánh mắt. Beauty blogger Foxie bật mí: “Đánh mắt là khâu khó nhất trong quá trình trang điểm vì nó tạo nên sự khác biệt cho các makeup look. Kỹ năng của mình vẫn chưa thực sự tốt vì mình chưa được học qua trường lớp. Mình chỉ xem qua video của những chuyên viên trang điểm.” Ngoài video hướng dẫn trang điểm, Foxie cũng sản xuất các clip bắt trend khác với nội dung vui vẻ. Có được những cảnh quay đó, không ít lần cô gái 9X gặp phải khó khăn, và đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ với nữ TikToker. Trong thời gian tới, Foxie sẽ tiếp tục thực hiện các video hướng dẫn makeup trên TikTok và review về những sản phẩm mà cô nàng đã trải nghiệm. Tiếp theo đó, Foxie còn có dự định làm nhiều ý tưởng hơn trên Youtube, cô nàng rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Bắt đầu con đường trở thành beauty blogger từ cuối năm 2019, Foxie trở thành cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng khiến netizen phát cuồng bởi sắc vóc cá tính và guu thời trang bắt mắt. Không chỉ xâm chiếm Youtube, hot girl Foxie còn lấn sân sang mảng Tiktok và nhận về vô vàn sự yêu quý của các fan. Chỉnh bởi động lực này, cô nàng mỗi ngày đều chăm chỉ đăng tải từ một đến hai clip lên MXH được nhiều bạn trẻ sử dụng. Nội dung trên kênh TikTok của gái xinh 9X - Foxie chủ yếu chia sẻ về làm đẹp. Bởi lẽ Foxie có sở trường là trang điểm và am hiểu về skincare, ngoài ra cô nàng còn có phong cách thời trang sang chảnh bắt kịp xu hướng. Khi được hỏi về lý do trở thành một beauty blogger, Foxie chia sẻ: “Lí do khiến mình quyết định trở thành một beauty blogger chính là vì khi đăng tải các video lên TikTok, mình đã nhận không ít những bình luận mang tính tiêu cực, từ đó mình quyết định phải thay đổi... Dấn thân vào lĩnh vực làm đẹp, mình muốn mọi người thấy rằng bản thân mình đã thay đổi như thế nào để từ một cô gái bình thường trở thành Foxie của ngày hôm nay”. Foxie chia sẻ thêm. Foxie từng chia sẻ, cô chưa từng tham gia bất kì khóa học trang điểm nào mà chỉ tự học qua các kênh YouTube và TikTok ở nước ngoài. Đặc biệt, những makeup look của Foxie luôn khiến chị em “mê mệt” bởi kĩ thuật đánh mắt. Beauty blogger Foxie bật mí: “Đánh mắt là khâu khó nhất trong quá trình trang điểm vì nó tạo nên sự khác biệt cho các makeup look. Kỹ năng của mình vẫn chưa thực sự tốt vì mình chưa được học qua trường lớp. Mình chỉ xem qua video của những chuyên viên trang điểm.” Ngoài video hướng dẫn trang điểm, Foxie cũng sản xuất các clip bắt trend khác với nội dung vui vẻ. Có được những cảnh quay đó, không ít lần cô gái 9X gặp phải khó khăn, và đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ với nữ TikToker. Trong thời gian tới, Foxie sẽ tiếp tục thực hiện các video hướng dẫn makeup trên TikTok và review về những sản phẩm mà cô nàng đã trải nghiệm. Tiếp theo đó, Foxie còn có dự định làm nhiều ý tưởng hơn trên Youtube, cô nàng rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News