“Nóng mắt” hình ảnh nữ du khách khoe thân phản cảm ở Hội An

Mới đây, những hình ảnh về một nữ du khách khoe thân phản cảm ở Hội An đang nhận về sự chỉ trích cực lớn từ cư dân mạng. Trong hình, người này tạo dáng ở nhiều tư thế nhạy cảm. Không chỉ "show" những điểm "nóng" cơ thể, nữ chính còn diện trang phục vô cùng mát mẻ. Từ hình ảnh chia sẻ cho thấy, cô diện một bộ đồ khá giống với áo dài Việt nhưng đã được may cách tân. Tuy nhiên tà áo hờ hững đã tạo nên bộ trang phục phản cảm khi để lộ nguyên vòng 3. Nữ du khách này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán khi ăn mặc phản cảm tại một địa điểm du lịch đông đúc. Đa phần cho rằng cách phối đồ này quá lộ liễu, thiếu tôn trọng văn hóa, phong tục người Việt. Trước đó mạng xã hội cũng từng nhức mắt với nhiều hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm. Và đây là hình ảnh nữ du khách đến từ TP HCM, diện áo lưới xuyên thấu đứng check-in ở Chùa Cầu (Quảng Nam) từng gây tranh cãi dữ dội. Một nhóm khoảng 20 người từng tạo ra tranh cãi lớn khi lựa chọn trang phục không phù hợp, nhảy nhót tại chùa Linh Quy Pháp Ấn (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ngoài ra, không thể không nhắc vụ mặc yếm mỏng manh, chụp ảnh ở Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt của Á hậu Thư Dung. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 đã nhận về nhiều lời chỉ trích. Nhóm 4 cô gái vừa ăn mặc lố lăng, vừa tạo dáng phản cảm khiến người xem nóng mắt tại một nơi tâm linh. Cô gái có tên là T.M.H chụp ảnh bán nude trên sân thượng của một quán cafe ở Hội An. Clip 23 giây ghi lại hình ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Cộng đồng mạng đã lên án gay gắt và cho đây là hành vi thiếu tôn trọng, ảnh hưởng đến giá trị của một di sản văn hóa nổi tiếng. Lê Bống từng bị chỉ trích vì mặc váy dân tộc, nhưng để "thả vòng 1 tự nhiên". Những hình ảnh diện váy dân tộc xẻ hông cao hun hút, tạo dáng phản cảm chốn linh thiêng của cô nàng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

