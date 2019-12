Những nhóm bạn thân của U23 Việt Nam: Từ tấu hài đến trẻ trâu đều đủ cả

Nổi tiếng nhất trong đội hình U23 Việt Nam có lẽ chính là nhóm hài "5 ngón tay". Nhóm bao gồm Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh và Văn Hậu. Đáng tiếc, Văn Hậu không thể có mặt để tham dự U23 Châu Á lần này khiến nhóm hài "quốc dân" mất đi mảnh ghép quan trọng. Thế chỗ Văn Hậu trong lần tập trung đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua là Bùi Hoàng Việt Anh, một visual thế hệ mới. Bên cạnh diễn hài, nhóm "5 ngón tay" còn cực thành công trong vai trò người mẫu bởi toàn những thành viên đẹp trai, nổi tiếng. Những thành viên của "5 ngón tay" rất chăm chỉ tấu hài trên Facebook, đặc biệt là Hà Đức Chinh, vốn nổi tiếng xưa nay bởi bản tính cực lầy và hài hước. "Hội tạo nét" là cái tên người hâm mộ dành tặng cho nhóm các cầu thủ Đình Trọng, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tấn Tài, Trọng Hùng,....Lý do có tên này là do nhóm thường xuyên chụp ảnh "lố" tạo dáng mỗi người một kiểu chẳng có tí gì liên quan đến nhau. Chiến "băng" và Trọng "sơ-vin" là hai thành viên chăm tạo nét nhất đội bởi cách tạo dáng ôm trán chẳng giống ai. Trong khi đó Trọng Hùng lúc nào cũng bẽn nẽn bên cạnh Tấn Tài. Ở bất kỳ bức ảnh nào, Đình Trọng cũng chung thuỷ với dáng "ôm trán" trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam tạo dáng cực ngầu. "Hội những người độc thân" là cái tên do Tiến Linh đặt tên cho nhóm gồm chính anh, Thành Chung, Đức Chiến và Tấn Tài. Được nhận những chiếc kẹo tại Hàn Quốc, cả đội chăm chỉ chụp ảnh để đăng lên Facebook. Trần Danh Trung, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Bảo Toàn là những cầu thủ nhỏ tuổi của U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn lần này. Cả nhóm vẫn còn khá bẽn nẽn, ít chụp ảnh và chưa lầy nên được fan gọi với cái tên vô cùng hài hước là "Hội chưa vào đời". Nhâm Mạnh Dũng và Danh Trung rất thân nhau, cả hai đều thuộc biên chế CLB Viettel nhưng hiện tại Danh Trung đang thi đấu cho CLB bóng đá Huế dưới dạng bản hợp đồng cho mượn. Xem thêm clip: U23 châu Á 2020 U23 Việt Nam nhận hàng loạt tin vui - Nguồn: Youtube

