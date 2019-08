Những mối tình 'gái đẹp yêu nhau': Người quyến rũ, kẻ tài năng

Nguyễn Thanh Thanh (trái) và Nguyễn My (phải) cùng sinh năm 1996, hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Thanh Thanh là mẫu ảnh nổi tiếng, sở hữu trang cá nhân gần 130.000 người theo dõi. Còn Nguyễn My sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, sau đó cô quyết định Nam tiến để "cưa đổ" Thanh Thanh chỉ sau một lần chạm mặt. 2 cô nàng đều sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng và gu thời trang sexy. Thanh Thanh - Nguyễn My từng khẳng định bên nhau hạnh phúc là đủ, không cần quan tâm quá nhiều tới những lời bàn tán xung quanh. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên khoe ảnh tình cảm và nhận được nhiều lời chúc phúc của dân mạng. Vào thời gian rảnh, Thanh Thanh thường về thăm quê nhà của My Nguyễn ở Hải Phòng. Hiện tại, chuyện tình của 2 cô nàng đã nhận được sự chấp thuận của gia đình. Dương Tú Tri (trái, sinh năm 1999) là cô gái quê An Giang được dân mạng gọi với danh xưng "hot girl ca cổ" sau nhiều clip cover khoe giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. YunBin (sinh năm 1992, tên thật: Nguyễn Dương) là trans-guy (người chuyển giới nam). Anh là đạo diễn trẻ của nhiều dự án phim ngắn đình đám, điển hình như Trái Cấm. Cuối tháng 6 vừa rồi, sau một năm yêu nhau, Tú Tri - YunBin chính thức về chung một nhà. Đôi trẻ nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ gia đình, bạn bè và dân mạng. Chia sẻ với báo chí, Tú Tri cho biết cô quyết định cưới nhanh như vậy bởi sau thời gian dài sống xa gia đình, chỉ có YunBin là người mang lại cho cô cảm giác an toàn. Với "hot girl ca cổ", thứ cô cảm nhận được ở người bạn đời không phải là tiền bạc, vật chất mà là sự chân thành. Bâu (tên thật: Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000) là hot girl sở hữu trang cá nhân có 320.000 người theo dõi dù không hoạt động nghệ thuật. Sở hữu mái tóc dài, làn da trắng, gương mặt trái xoan với sống mũi cao, mọi hoạt động của Bâu trên mạng xã hội đều nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mới đây, "nửa kia" của 10X là Lê Kim Phụng đã công khai loạt ảnh "khóa môi" của cả hai trên trang cá nhân. Lê Kim Phụng là tom boy nổi tiếng trong giới trẻ Sài Gòn. Tính đến nay, Bâu - Kim Phụng đã có 3 năm bên nhau. Đôi trẻ thường xuyên đi du lịch và khoe ảnh tình cảm khiến nhiều người chú ý.

