Những giáo viên mầm non 'gây sốt' mạng vì ngoại hình xinh xắn

Cao Thanh Trà (21 tuổi, Nghệ An) đang là gương mặt "gây sốt" trên mạng xã hội nhờ loạt ảnh chụp trên sân trường. Dưới bài đăng trên diễn đàn, đa số bình luận của dân mạng đều dành lời khen cho gương mặt xinh xắn cùng nét đẹp dịu dàng của cô. Chia sẻ với Zing.vn, Thanh Trà cho hay cô là giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng ở thành phố Vinh (Nghệ An). "Từ nhỏ, mình luôn ước mơ trở thành giáo viên mầm non vì rất yêu quý trẻ. Khi chọn nghề này, mình biết là khó khăn nhưng rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình", cô nói Tuy sở hữu nét dịu dàng, nữ tính song Cao Thanh Trà tự nhận mình là kiểu con gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Dù có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn đang tạm gác chuyện yêu đương để tập trung cho công việc. Trần Thị Nam Trân, 23 tuổi, cựu sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM, là hot girl nổi tiếng mạng xã hội nhờ vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Cô sở hữu chiều cao 1,65 m, thân hình chuẩn với số đo 3 vòng 83 - 58 - 92. Ảnh: FBNV. Trước khi được nhiều người biết đến với biệt danh "hot girl Sư phạm", Nam Trân là người mẫu được chú ý tại Sài Gòn. Cô còn được nhiều người so sánh với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vì có đôi mắt to tròn và vòng eo "con kiến". Ảnh: FBNV. Nam Trân từng chia sẻ cô mong muốn trở thành một giáo viên mầm non để tiếp nối truyền thống của gia đình. Tuy bị nhiều người đánh giá là có phong cách ăn mặc sexy, không phù hợp với môi trường sư phạm, song hot girl 9X khẳng định sẽ không thay đổi vì đây là một phần công việc của mình. Nhật Linh (22 tuổi) được dân mạng chú nhờ bức ảnh chụp cùng học trò trong đợt thực tập tại trường mầm non ở Diễn Châu, Nghệ An đầu năm 2019. Cô nàng thu hút ánh nhìn bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi. Cô yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Hiện 9X đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trong tương lai, Nhật Linh mong muốn mình có thể phấn đấu trở thành hình tượng "cô giáo như mẹ hiền", được các học trò yêu quý.

