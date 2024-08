Những công viên bỏ hoang đẹp đến ám ảnh

Công viên giải trí Fun Spot (thành phố Angola, bang Indiana, Mỹ). Lần đầu mở cửa vào năm 1950, Công viên giải trí & Sở thú Fun Spot là điểm đến du lịch thu hút địa phương trong nhiều năm cho đến khi đóng cửa vào năm 2008. Khu vui chơi này từng có tàu lượn đảo ngược duy nhất của tiểu bang cho đến khi Indiana Beach ở Monticello bổ sung một tàu lượn vào công viên của mình. Nhớ lại chuyến tham quan, chụp ảnh tại địa điểm bị bỏ hoang này, nhiếp ảnh gia Lawless kể: "Cỏ dại mọc um tùm ở khắp công viên. Có nơi cỏ cao đến nỗi khi trở về nhà, tôi phát hiện có nhiều côn trùng đang đậu trên da của mình". Anh cho biết môi trường xung quanh biệt lập khiến công viên có cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Công viên Spreepark (Berlin, Đức). Trong số các công viên giải trí bị bỏ hoang, Spreepark ở Berlin là một trong những nơi nổi tiếng nhất. Theo tạp chí du lịch Atlas Obscura, điểm tham quan này được bởi chính quyền Cộng sản Đông Đức mở cửa vào năm 1969 với tên gọi VEB Kulturpark Plänterwald và phát triển mạnh mẽ cho đến khi bức tường Berlin sụp đổ (năm 1989). Năm 1991, Norbert Witte tiếp quản hoạt động và đổi tên công viên thành “Spreepark”. Tuy nhiên, điều mà du khách không biết là Witte đã buôn lậu cocaine và sử dụng thiết bị trò chơi tại công viên để lén lút vận chuyển ma túy giữa Peru và Đức. Năm 2002, công viên bị đóng cửa vì lượng du khách thấp và các giao dịch kinh doanh bất hợp pháp của Witte. Kể từ đó, địa điểm này dần rơi vào quên lãng và bị thiên nhiên xâm chiếm. Trong chuyến tham quan của nhiếp ảnh gia Lawless, anh bị cảnh sát Đức yêu cầu trình hộ chiếu và mời ra ngoài. Khi đang bị đưa đi, anh đã xin họ chụp một bức ảnh ở chỗ vòng đu quay vì biết rằng sẽ không còn cơ hội quay lại chụp ảnh nữa. Công viên New Orleans Six Flags (tiểu bang Louisiana, Mỹ). Trong chuyến đi năm 2015 để ghi lại kỷ niệm 10 năm cơn bão Katrina ở tiểu bang Louisiana, Lawless đã chụp ảnh công viên giải trí bị bỏ hoang này. Thời điểm đó, công viên đã bị hư hại đến nỗi không thể phục hồi. Ban đầu, Six Flags tin rằng họ có thể đưa công viên trở lại trạng thái hoạt động trước đây, nhưng sau đó họ nhận ra điều này bất khả thi. Công ty đã chuyển một số trò chơi đến các địa điểm khác, những phần bị bỏ lại đã không còn được sử dụng trong gần hai thập kỷ. Theo Insider, Six Flags có thể sẽ sớm hồi sinh địa điểm với kế hoạch cải tạo trị giá 500 triệu USD đang được tiến thành. Hiện tại, vẫn chưa có quá trình tái thiết mặt bằng nào được bắt đầu. Công viên giải trí Geauga Lake (Aurora, Ohio, Mỹ). Lawless có mối liên hệ đặc biệt với điểm tham quan từng thịnh vượng này. Nhiếp ảnh gia từng đến thăm công viên từ hồi còn nhỏ. "Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khi đi dạo quanh công viên trước khi nó bị bỏ hoang như ngày nay", ông nói. Công viên giải trí Geauga Lake lần đầu tiên mở cửa vào năm 1887 và đã trải qua nhiều đời sở hữu trong suốt hơn 100 năm. Vào năm 2005, công ty mẹ khi đó là Premier Parks (nay là Six Flags) mua SeaWorld Ohio bên cạnh và hợp nhất hai công viên. Công viên giải trí đóng cửa vào năm 2007 và mở công viên nước cho đến năm 2016. Gần đây, chính quyền địa phương đã đề xuất một kế hoạch để hồi sinh khu vực này bằng cách biến khu đất thành một công viên có lối ra bãi biển dành cho người dân địa phương. Công viên giải trí Joyland (Wichita, Kansas, Mỹ). Đây là bức ảnh Lawless yêu thích nhất về những tàn tích còn sót lại của Wacky Shack, một trò chơi theo chủ đề nhà vui chơi tại công viên Joyland. Bức ảnh cho thấy một cơn lốc đang đổ bộ xuống công viên, tác giả chạy theo hướng ngược lại và chụp được khoảnh khắc tuyệt vời. Công viên từng rất sôi động này đóng cửa vào năm 2006, được cho là do gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: Seph Lawless. Công viên giải trí Shawnee (Princeton, Tây Virginia, Mỹ). “Được xây dựng trên một nghĩa trang của người da đỏ, công viên giải trí hiện đã bị bỏ hoang này đã đóng cửa vào những năm 70 sau cái chết bí ẩn của 2 trẻ em”, Lawless viết trong cuốn sách Bizarro do anh xuất bản. Kể từ đó, người dân địa phương cho rằng công viên này bị ma ám. Tuy nhiên, tình trạng này lại giúp Shawnee "hút" các tour tham quan tại khu đất ma quái. Vào tháng 10, những ai dám đến đây có thể đăng ký tham gia Dark Carnival, chương trình đưa du khách khám phá công viên bỏ hoang sau khi trời tối. Disney's River Country (Hồ Buena Vista, Florida, Mỹ). Thật khó tin khi có những khu vực của Disney ở Florida bị bỏ hoang, nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật. River Country là công viên nước đầu tiên của khu nghỉ dưỡng này và được thiết kế trông giống như một hồ bơi thô sơ và cuối cùng nó vẫn bị lãng quên. Lawless cho biết: "Không có gì đáng sợ hơn một khu vực bị bỏ hoang của Disney World trong khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn". Nhiếp ảnh gia kể từng suýt bị cá sấu tấn công trong quá trình đi tham quan, chụp ảnh tại đây. Khu vui chơi rừng Enchanted (Toledo, Ohio, Mỹ). Khu vui chơi trong rừng này được thành lập bởi Toledoan RW Bishop. Theo tờ báo địa phương The Blade, chủ nhân trước đây của khu này luôn mơ ước xây dựng các trò chơi. Cuối cùng ông đã biến ước mơ thành hiện thức vào năm 2000. Ông mua sẵn mua 14 mẫu Anh đất để xây nhà và một số trang trại cho gia đình, sau đó lấp đầy phần diện tích còn lại bằng các trò chơi. Tuy nhiên, sau khi lượng khách giảm mạnh, cuối cùng công viên giải trí nhỏ này đành phải đóng cửa. Công viên giải trí Chippewa Lake (Chippewa Lake, Ohio, Mỹ) là một trong những công viên lâu đời nhất mà Lawless từng ghé thăm. Nơi này mở cửa kinh doanh vào khoảng năm 1878 và đóng cửa 100 năm sau đó. Giống như nhiều địa điểm khác, Chippewa Lake đóng cửa vì lượng khách tham quan giảm và hầu hết trò chơi trong công viê không được cải tạo trong suốt 45 năm. Lawless cho biết: "Vòng đu quay Ferris chuyển động kỳ lạ khi gió thổi, tạo ra âm thanh như tiếng khóc nhẹ nhàng. Mỗi lần đi qua, bạn sẽ có cảm giác giống như quang cảnh của ngày tận thế".

