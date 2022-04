Những cặp anh em làm náo loạn TikTok nhờ nội dung siêu đáng yêu

Hải Đăng Doo sở hữu ngoại hình điển trai và có khả năng ca hát khá đỉnh. Giống như người anh họ, bé Lợn cũng mang vẻ ngoài siêu cấp dễ thương. Trên kênh TikTok với 2,4 triệu follower của anh trai, cậu em xuất hiện với tần suất khá dày đặc. Từ những clip hờn dỗi anh trai, vui đùa bên gia đình hay tỏ ra tinh nghịch, bé Lợn đều có thể “đốn tim” netizen nhờ nụ cười chúm chím và 2 má bánh bao của mình. Thú vị ở chỗ, nhóc tì này rất quý Hải Đăng Doo, chỉ cần bị ai bắt nạt hoặc muốn đòi hỏi điều gì đó, cậu sẽ quấn anh trai không rời, nũng nịu đòi anh bế bằng được. Nói về bé Lợn, Hải Đăng Doo cho hay tuy họ không phải anh em ruột nhưng cậu nhóc sinh sống cùng gia đình anh đã lâu. Thời gian qua, cả 2 thường xuyên tỉ tê tâm sự và dành cho nhau tình cảm vô cùng bền chặt. Chủ kênh TikTok 2,4 triệu follow Hải Đăng Doo cho hay: "Mình nói gì bé cũng nghe. Nhiệm vụ hàng ngày của mình là chơi với em Lợn, không cho nghịch bẩn hoặc lại gần đồ nguy hiểm trong nhà". Với 5,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok cùng hơn 131 triệu lượt thích cho các clip, có thể nói Long Chun đang là 1 trong những TikToker thành công nhất hiện nay. Bên cạnh đó, hoàn cảnh của anh và cậu em Long Bé cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, Long Chun và Long Bé vốn là anh em cùng mẹ khác cha. Nam TikToker từng sống trong sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Về phía cậu em, vì một số lý do nên không được gia đình bên nội nuôi dưỡng, mẹ cũng không thể tận tình chăm sóc. Thương và không nỡ bỏ mặc em, Long Chun nổi tiếng đã thay người lớn nhận nuôi em trai, không để em chịu bất kì thiệt thòi gì so với bạn bè cùng trang lứa. Kể từ khi xuất hiện trong những clip của anh trai, Long Bé dần bộc lộ được năng khiếu diễn xuất và được nhiều người yêu mến. Một số netizen cho rằng, nếu được quan tâm và đào tạo bài bản, cậu nhóc có thể sẽ trở thành 1 sao nhí trong tương lai. TikToker Đức Kòi nổi lên từ hàng loạt clip trêu đùa em gái ruột – bé Kẹo - đi học, khiến cô bé nhiều lần khóc thét. Cặp anh em này không chỉ có sự tương đồng về ngoại hình mà các biểu cảm cũng hài hước không kém nhau. Từng chia sẻ về đam mê diễn xuất của mình trên trang cá nhân, TikToker với 3,2 triệu follower cho biết, anh vốn thích xem phim hài từ khi còn học cấp 2. Sau 1 thời gian tập diễn xuất, mạnh dạn quay clip hát nhép rồi đăng tải lên mạng xã hội, anh được khá nhiều người đón nhận và ủng hộ. Nhờ vậy, chàng trai trẻ càng có thêm động lực để cho ra đời những video thú vị khác. Trong tương lai, anh hi vọng bản thân có thể khám phá được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, đồng thời có thể sớm đạt được đam mê diễn xuất của mình. Tương tự Hải Đăng Doo, Đức Kòi rất hay pha trò và “troll” em gái, tuy nhiên giữa họ cũng chẳng thiếu những khoảnh khắc thể hiện tình cảm và chăm sóc lẫn nhau. Dù trêu em đến bật khóc là vậy, song chàng trai trẻ cũng thường xuyên mua quà, đưa bé Kẹo đi chơi và cùng em thưởng thức những món ngon.

Hải Đăng Doo sở hữu ngoại hình điển trai và có khả năng ca hát khá đỉnh. Giống như người anh họ, bé Lợn cũng mang vẻ ngoài siêu cấp dễ thương. Trên kênh TikTok với 2,4 triệu follower của anh trai, cậu em xuất hiện với tần suất khá dày đặc. Từ những clip hờn dỗi anh trai, vui đùa bên gia đình hay tỏ ra tinh nghịch, bé Lợn đều có thể “đốn tim” netizen nhờ nụ cười chúm chím và 2 má bánh bao của mình. Thú vị ở chỗ, nhóc tì này rất quý Hải Đăng Doo, chỉ cần bị ai bắt nạt hoặc muốn đòi hỏi điều gì đó, cậu sẽ quấn anh trai không rời, nũng nịu đòi anh bế bằng được. Nói về bé Lợn, Hải Đăng Doo cho hay tuy họ không phải anh em ruột nhưng cậu nhóc sinh sống cùng gia đình anh đã lâu. Thời gian qua, cả 2 thường xuyên tỉ tê tâm sự và dành cho nhau tình cảm vô cùng bền chặt. Chủ kênh TikTok 2,4 triệu follow Hải Đăng Doo cho hay: "Mình nói gì bé cũng nghe. Nhiệm vụ hàng ngày của mình là chơi với em Lợn, không cho nghịch bẩn hoặc lại gần đồ nguy hiểm trong nhà". Với 5,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok cùng hơn 131 triệu lượt thích cho các clip, có thể nói Long Chun đang là 1 trong những TikToker thành công nhất hiện nay. Bên cạnh đó, hoàn cảnh của anh và cậu em Long Bé cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, Long Chun và Long Bé vốn là anh em cùng mẹ khác cha. Nam TikToker từng sống trong sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Về phía cậu em, vì một số lý do nên không được gia đình bên nội nuôi dưỡng, mẹ cũng không thể tận tình chăm sóc. Thương và không nỡ bỏ mặc em, Long Chun nổi tiếng đã thay người lớn nhận nuôi em trai, không để em chịu bất kì thiệt thòi gì so với bạn bè cùng trang lứa. Kể từ khi xuất hiện trong những clip của anh trai, Long Bé dần bộc lộ được năng khiếu diễn xuất và được nhiều người yêu mến. Một số netizen cho rằng, nếu được quan tâm và đào tạo bài bản, cậu nhóc có thể sẽ trở thành 1 sao nhí trong tương lai. TikToker Đức Kòi nổi lên từ hàng loạt clip trêu đùa em gái ruột – bé Kẹo - đi học, khiến cô bé nhiều lần khóc thét. Cặp anh em này không chỉ có sự tương đồng về ngoại hình mà các biểu cảm cũng hài hước không kém nhau. Từng chia sẻ về đam mê diễn xuất của mình trên trang cá nhân, TikToker với 3,2 triệu follower cho biết, anh vốn thích xem phim hài từ khi còn học cấp 2. Sau 1 thời gian tập diễn xuất, mạnh dạn quay clip hát nhép rồi đăng tải lên mạng xã hội, anh được khá nhiều người đón nhận và ủng hộ. Nhờ vậy, chàng trai trẻ càng có thêm động lực để cho ra đời những video thú vị khác. Trong tương lai, anh hi vọng bản thân có thể khám phá được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, đồng thời có thể sớm đạt được đam mê diễn xuất của mình. Tương tự Hải Đăng Doo, Đức Kòi rất hay pha trò và “troll” em gái, tuy nhiên giữa họ cũng chẳng thiếu những khoảnh khắc thể hiện tình cảm và chăm sóc lẫn nhau. Dù trêu em đến bật khóc là vậy, song chàng trai trẻ cũng thường xuyên mua quà, đưa bé Kẹo đi chơi và cùng em thưởng thức những món ngon.