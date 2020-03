Nhìn hình ảnh này, ai chẳng muốn cám ơn các nhân viên khu cách ly Covid-19

Mới đây, nhiều diễn đàn lớn trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc những nhân viên y tế, tình nguyện viên trải chiếu ra sân nằm ngủ sau những ca làm thâu đêm trong khu cách ly Covid-19 tại ký túc xá Đại Học Quốc Gia, quận Thủ Đức. Nhóm nhân viên y tế này vẫn mặc nguyên đồng phục, đồ bảo hộ và không có lấy một tấm chăn mỏng để đắp. "Họ đã quá mệt mỏi rồi, tranh thủ chợp mắt trong thời gian ngắn ngủi lại dậy tiếp tục công việc. Tất cả các phòng đều được sử dụng làm khu cách ly, họ thậm chí phải ngủ ngoài sân, vậy mà có những kẻ còn chê bai cơ sở vật chất này nọ", "Thương quá, hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để không ai phải vất vả, mỏi mệt nữa" - Dân mạng xót xa bình luận. Để có cơ sở vật chất cho người trở về từ vùng dịch, nhiều doanh trại, đơn vị bộ đội được trưng dụng. Trong khi bệnh nhân cách ly Covid-19 được ngủ trong nhà, chăn nệm đầy đủ thì các chiến sĩ, sĩ quan quân đội phải dựng lều trong rừng, nấu cơm bằng củi. Nhân viên ở cảng hàng không, cán bộ y tế, công an, quân đội,...tranh thủ ngả lưng sau những giờ làm việc không ngừng nghỉ. Có những người đã không về nhà cả tháng trời để ở lại chống dịch Covid-19, giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng. Ảnh: VTV Tài xế lái xe bệnh nhân cách ly ăn vội suất cơm hộp trong góc hầm để xe. Anh vẫn mặc nguyên đồ bảo hộ, trải tạm manh chiếu nhỏ để có chỗ ngồi dưới nền bê tông bụi bặm. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều Việt kiều nhanh chóng về nước, tuy nhiên có những người vì cuộc sống mưu sinh vẫn phải ở lại nơi đất khách, đành gửi con mới 2 tháng tuổi theo bà về quê hương. Trong suốt chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ, em bé liên tục gào khóc vì nhớ mẹ, tiếp viên hàng không trong tổ bay phải hỗ trợ, bế, mang sữa tới dỗ dành. Trong phiên họp khẩn cấp trong đêm 6/3, khi phát hiện trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội, hình ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ôm mặt mệt mỏi khiến nhiều người xót xa. "Các anh Công an ơi! Mua giúp em 1 bát cháo cho 1 em bé với ạ! Em cám ơn" - Một người trong điểm cách ly khách sạn Vanda, Đà Nẵng giơ tờ giấy A4 lên nhờ sự giúp đỡ của Công an vì trong khu cách ly có trẻ con. Đáp lại, chiến sĩ Công an bên ngoài lập tức giơ tay dấu "Like" ra vẻ đồng ý. Trong suốt thời gian cách ly, dù ở bất kỳ đâu, lực lượng chức năng và cán bộ y tế luôn hỗ trợ người dân, bệnh nhân hết mình. Xem thêm clip: Tình hình sức khỏe của 2 ca mắc Covid-19 phải thở máy | VTC Now - Nguồn: Youtube

