Nhan sắc thăng hạng của hot girl NEU từng nổi tiếng ngày nhập học

Cách đây bốn năm, Phan Thị Minh Hằng (nick name Hằng Phan, sinh năm 2001, đến từ Quảng Bình) là hot girl khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi nét đẹp đầy cuốn hút. Hằng Phan nổi đình đám MXH ngày nhập học vào trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Thời điểm đó, danh tính cô nàng được truy lùng ráo riết và đặt cho biệt danh "nữ thần học đường". Sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt khả ái, gái xinh Hằng Phan khiến người đối diện có ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau khi bất ngờ nổi tiếng, cuộc sống của cô gái này có nhiều thay đổi. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Hằng Phan lấy đó làm thế mạnh để phát triển bản thân, cô lấn sân làm mẫu ảnh để tự trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân ở Thủ đô. Cô gái xinh đẹp hiện có hơn 500.000 fan trên Instagram và thu hút gần 400.000 lượt theo dõi trang cá nhân Facebook. Những bức ảnh của cô được cư dân mạng tấm tắc khen ngợi và công nhận rằng cô gái này trổ mã. Hot girl Hằng Phan ngày càng xinh đẹp và phát triển sự nghiệp mẫu ảnh. Hình ảnh đời thường của gái xinh Quảng Bình còn được một số trang báo quốc tế đăng tải. Vẻ đẹp lạ, ấn tượng của Hằng Phan nhiều lần bị nghi ngờ là can thiệp dao kéo. Song cô khẳng định bản thân sở hữu gương mặt tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ. Hằng Phan chính là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ 10X xứng đáng với danh xưng “nữ thần thế hệ mới”. Trên trang cá nhân của cô không thiếu những hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt của cô. Ảnh: FBNV

