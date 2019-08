Nhan sắc ngây thơ của hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam

Đặng Thị Kim Thanh, sinh ngày 28.3.1999 tại Long An. Trước khi đến với vị trí đối chuyền hai như hiện tại, Kim Thanh được biết đến với vai trò phụ công của đội trẻ VTV Bình Điền Long An cũng như đội tuyển trẻ quốc gia. Tại VTV Cup 2018, Kim Thanh không chỉ cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch, cô còn giành được danh hiệu Miss của giải đấu. Đặng Thị Kim Thanh sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho các giải bóng chuyền với danh hiệu hoa khôi bóng chuyền của VTV Cup 2019. Kim Thanh sở hữu gương mặt xinh đẹp, nước da trắng cùng nụ cười dễ thương. Kim Thanh sẽ cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến VTV Cup 2019 với sự quyết tâm cao. Ở vị trí chuyền hai, ngoài tấn công thì ở vị trí này, Kim Thanh còn phải đảm nhận vai trò chắn bóng, chuyền một, phòng thủ và cả kiến tạo các đường chuyền cho các đồng đội tấn công. Sau 2 năm khoác áo đội 1 VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh đã có những bước tiến dài trong chuyên môn khi thi đấu vô cùng nổi bật và nhanh chóng được gọi vào ĐT quốc gia. Kim Thanh sẽ cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 diễn ta từ ngày 3- 10.8 tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam.

