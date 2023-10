Nhan sắc hai “thiên thần lai” top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Nancy (sinh năm 2000) là " thiên thần lai" gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo, tựa búp bê sống. Hot girl lai sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhờ lai giữa hai dòng máu Mỹ - Hàn.Người đẹp 23 tuổi từng đứng thứ 2 trong BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn vào năm 2022. Đây là lần thứ 5 "bông hồng lai" xứ Kim chi góp mặt trong sách này. Làn da trắng, môi đỏ và mái tóc bồng bềnh cùng thần thái cuốn hút, người đẹp được khen ngợi là xinh như thiên thần. So với với thời điểm mới debut vóc dáng có phần mũm mĩm thì ở tuổi 23, người đẹp sinh năm 2000 được khen ngợi vóc dáng thon thả, nhan sắc thăng hạng. Ngoài Nancy, cô gái Jeon Somi (sinh năm 2001) cũng được mệnh danh là "thiền thần lai" giữa hai dòng máu Hàn - Canada. Người đẹp 22 tuổi cũng từng 2 lần lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Cô cao 1m70, cân nặng luôn giao động dưới 50kg nhờ kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học, tập luyện. Nhờ ngoại hình ấn tượng, gái xinh Somi còn được mời chụp hình quảng cáo cho Lacoste, Louis Vuitton... và làm đại sứ thương hiệu cho một số thương hiệu thời trang như Prada. Jeon Somi sở hữu gương mặt lai ấn tượng cùng chiều cao 1m72, cân nặng 46kg. Jeon Somi khiến công chúng trầm trồ bởi thân hình thon gọn nuột nà, chuẩn như "búp bê sống".

