Nhan sắc "cực phẩm" của vợ "bà hàng xóm đanh đá nhất TikTok"

Phạm Vinh (tên đầy đủ là Phạm Văn Vinh, sinh năm 1999, quê Hưng Yên) là gương mặt nổi danh trên mạng xã hội TikTok với loạt video hài dân gian. Biểu cảm phong phú, lối diễn có duyên, clip hài của nam TikToker này thu hút hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem. Thay vì tên gọi Phạm Vinh, chàng trai Hưng Yên thường được gọi với những biệt danh như: Cụ Phến, bà hàng xóm… Hình ảnh bà già mặc đồ ngủ , chiếc khăn mỏ quạ quấn trên đầu đã quá quen thuộc với những người theo dõi anh chàng. Mới đây, Phạm Vinh khiến dân mạng bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh đem trầu cau đi hỏi vợ. Được biết, chàng TikToker đã sang nhà gái dạm ngõ vào ngày 20/1 vừa qua. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào thời gian sắp tới. Loạt ảnh cưới của Phạm Vinh thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận quan tâm. Bởi trước đó chưa từng công khai chuyện tình cảm nên khi chia sẻ loạt ảnh ăn hỏi, nam TikToker khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị dưới bài đăng của Vinh Phạm như: “Ối giời ơi, bà hàng xóm lấy vợ rồi”, “Cụ Phến đi lấy vợ, thật bất ngờ”, “Rồi sẽ có hàng tá series liên quan đến hôn nhân gia đình đây”… “Nửa kia” của Phạm Vinh là Lê Hiền (nick name Lê Hi, sinh năm 2004). Cô nàng hiện là mẫu ảnh tự do kiêm chuyên gia trang điểm. Nhan sắc Lê Hiền nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Cô nàng có gương mặt thanh tú, đường nét nhỏ nhắn. Được biết, cặp đôi quen nhau khi làm việc chung và quyết định về chung một nhà sau 6 tháng yêu. Vợ của Phạm Vinh có nhan sắc xinh đẹp. Hiện Lê Hiền là mẫu ảnh tự do Lê Hi theo đuổi gu thời trang gợi cảm, nóng bỏng.

