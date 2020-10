Nhan sắc "bật tắt" thất thường, Ngân 98 bị soi mặt đơ như nhựa

Nếu là người theo dõi chắc hẳn không còn xa lạ với việc cứ đăng ảnh là hở bạo của Ngân 98. Phải nói, hot girl quê Bình Định chỉ cần thở thôi cũng nhận về dư "gạch đá", đủ để xây biệt thự. Thời gian qua, hot girl Ngân 98 liên tục làm người xem nóng mắt khi hết lộ ngực lại đến khoe bí mật giường chiếu cùng bạn trai hơn tuổi. Mới đây, bạn gái Lương Bằng Quang bất ngờ khi khoe ảnh kín đáo, khác hẳn phong cách gợi cảm thường thấy. Thế nhưng, dân mạng lại không đổ dồn vào trang body, chỉ chăm chú gương mặt của 9X. Cụ thể, Ngân 98 bị soi mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên. Không biết có phải do app chỉnh ảnh hay góc chụp hay không nhưng phần đầu của Ngân 98 to hơn nhiều với tỉ lệ cơ thể. Đặc biệt, hai gò má tròn nhô cao trong khi phần chóp mũi quặp xuống cùng với làn da bóng nhẫy khiến gương mặt Ngân 98 thiếu tự nhiên, nhìn như búp bê nhựa. Đây không phải lần đầu tiên gương mặt của Ngân trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Hot girl thị phi - Ngân 98 đã nhiều lần bị chê gương mặt đơ cứng do lạm dung photoshop quá đà. Trong những bức ảnh tự đăng, Ngân 98 luôn xuất hiện với làn da trắng hồng, cằm nhọn, môi dày gợi cảm. Nhưng đến khi lộ mặt mộc, Ngân 98 làm người xem hoảng hốt vì mặt hốc hác, làn da đen sạm, thân hình gầy gò. Ngân 98 là một trong những người đẹp không ngại công khai chuyện bản thân từng dao kéo. Trước đó, khi bị chỉ trích dùng việc khoe thân để nổi tiếng, Ngân 98 lên tiếng phản pháo: "Tôi đẹp, thích hở bạo nhưng không thuộc dạng dễ dãi. Đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài thì quá nguy hiểm. Mỗi người một tính cách, kín đáo chưa chắc ngoan hiền, hở bạo chưa chắc không ngoan. Cuộc sống của mỗi người không thể làm hài lòng được mọi thứ. Bản thân ra sao có bạn bè và gia đình thân thuộc hiểu rõ nhất. Còn dư luận bàn tán ra sao tôi không thể kiểm soát được. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại Mời quý độc giả xem video: Jack ra MV mới, Ngân 98 vướng scandal ồn ào - Nguồn: Saostar

