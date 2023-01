Nhà Lộc Fuho bị ném pháo đầu năm và phản ứng của netizen

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Lộc Fuho gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại sự việc kẻ lạ ném pháo vào nhà. Cụ thể, nam Youtuber chia sẻ: "Nhà có em bé mà bữa giờ nó ném pháo vào nhà thầy. Ném trên ô tô rất nhiều lần rồi lỡ nó cháy nổ thì sao. Ở quê có anh em nào biết nhà nhóm này không chỉ giùm Lộc với". Đoạn clip cho thấy có 3 nhóm học sinh đi xe đạp điện qua nhà và ném pháo tự chế vào trước cửa, trong nhà hiện tượng mạng Lộc Fuho. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, khuyên Lộc Fuho hãy báo công an tránh trường hợp gây thương tích, thiệt hại đến tài sản. "Nếu nhiều lần trình báo công an để người ta điều tra. Mình không làm gì họ nghĩ mình sợ. Làm tới luôn xem sao", "Báo công an đi thầy ơi", "Nguy hiểm quá", "Báo công an tội phá hoại tài sản là chúng nó sợ luôn",... là những bình luận dưới bài đăng. Được biết sau khi Lộc Fuho chia sẻ đoạn clip lên MXH những học sinh nêu trên và phụ huynh đã tới tận nhà Lộc Fuho để xin lỗi. "Nó bảo những lần trước mấy thằng khác ném chứ không phải nó. Thôi thì lần này thầy bỏ qua, không báo công an nhưng video này chắc chắn thầy sẽ không xóa, để cảnh tỉnh về sau, các em thấy thế nào?", anh chia sẻ. Lộc Fuho là một trong những hiện tượng mạng nổi bật, được nhiều người chú ý. Vốn là một anh phụ hồ vất vả, nhờ làm YouTube và được mọi người quý mến mà cuộc sống của Phạm Văn Lộc thay đổi rất nhiều, sung túc hơn, có nhà, có xe. Lộc Fuho còn có hôn nhân viên mãn với cô gái Kim Thủy, cô sẵn sàng bên Lộc Fuho từ khi anh không có gì trong tay. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, cặp đôi cũng có thể tự mua nhà, mua xe cho riêng mình và cùng nhau chào đón cô công chúa nhỏ. Nhìn hình ảnh hai vợ chồng ngọt ngào, tình tứ, nhiều người không khỏi nhớ lại chặng đường cặp đôi bên nhau. Ảnh: Tổng hợp

