Nguyễn Văn Dúi và loạt thú cưng chiếm sóng nhờ biểu cảm siêu chất

Trong năm qua, loạt hình ảnh về chú chó Dúi với gương mặt "thích cà khịa" đã chiếm spotlight khắp các diễn đàn. Vóc dáng bụ bẫm, bộ lông xám tro cùng biểu cảm "tấu hài" của chú chó chiếm được cảm tình của dân mạng. Dúi thuộc giống H’Mông cộc đuôi, được đánh giá là giống chó thông minh. Chú chó nổi tiếng này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, được dân mạng chế nhiều meme ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cuối năm 2019, chú mèo tên Leo tại TP.HCM bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội khi được chế meme với dòng cảm xúc "đau ở đây này". Nhiều người thường xuyên dùng hình ảnh này để bình luận thay cho những dòng cảm xúc của mình. Không chỉ ở Việt Nam, ảnh chế về chú mèo cưng còn nổi tiếng ở nhiều nước khác như Thái Lan, Indonesia, Mỹ... với chú thích tiếng Anh "đốn tim" dân mạng: "Damn, it hurts right here in my meow meow". Leo là giống mèo Anh lông ngắn thuần chủng, sinh ra và được nuôi dưỡng ở Nga 4 năm. Đến năm 2016, chủ trang trại nơi Leo sống bị phá sản và phải bán hết chó mèo đang nuôi. Tháng 6/2019, chú chó tên Ủn với "đam mê" nhặt chai lọ cũ được lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Đặc biệt, Ủn chỉ nhặt ve chai, còn những thứ rác bẩn khác chú không quan tâm. Kết quả, sau một năm, Ủn đã có một kho "chiến lợi phẩm" là chai lọ cũ. Ủn còn là chú chó thông minh, biết làm nhiều trò vui như đu xà, tạo dáng chụp ảnh, cầm đồ giúp chủ khi đi chợ. Với sự nổi tiếng trên mạng, tháng 9/2019, Ủn được lên sóng trên kênh truyền hình Asahi của Nhật Bản. Trịnh Văn Củ Cải là chú chó giống Labrador được anh Trịnh Văn Cảnh, quê Nam Định nuôi từ khi còn nhỏ. Chú chó gần 4 tuổi hiện có một kênh Youtube và 1 trang fanpage riêng thu hút hàng triệu lượt xem từ cộng đồng mạng. Củ Cải được rất nhiều người yêu mến, hâm mộ vì sự thông minh, hóm hỉnh của mình và những video clip vui nhộn. Củ Cải khiến dân mạng thích thú khi biết làm toán, thực hiện các lệnh cơ bản như bắt tay, bắt chân, ngồi, nằm, giả chết khi ra hiệu bị bắn, ngồi bằng 2 chân, ngồi lên xe đạp đi chơi, có thể giữ đồ trên đầu, mũi. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: GẶP GỠ CHÚ CHÓ LÀM TOÁN, ĐI BẰNG 2 CHÂN, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG NỔI TIẾNG NHẤT - Nguồn: YAN News

