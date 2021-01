Người phụ nữ thích “thả rông” tiếp tục phát ngôn gây tranh cãi

Hình ảnh người phụ nữ "thả rông" vòng 1 đi khắp nơi vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng thời gian qua. Trước làn sóng gay gắt từ cư dân mạng, người này vẫn bảo vệ quan điểm thả rông ra ngoài của mình bằng việc tung thêm nhiều hình ảnh nóng hơn trên trang cá nhân. Trong một chia sẻ mới đây, chị L.B.C. còn khẳng định: Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục, vậy nên chị chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, chị còn cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng. Trước đó, người phụ nữ này còn cho biết chồng rất tôn trọng sự tự do về thời trang của vợ. Thậm chí, toàn bộ hình ảnh chị thả rông của chị C. đều do ông xã chụp cho. Mặc dù bị dư luận công kích thậm chí ném đá gay gắt thế nhưng chị L.B.C vẫn thản nhiên xem đó là "phong cách sống" của mình, ăn mặc phản cảm như vậy dạo phố. Được biết người phụ nữ này đang là trưởng nhóm Khoa học công nghệ, thuộc khối Quản trị rủi ro của một ngân hàng có tiếng. Dù dư luận có ra sức chỉ trích thì bản thân người phụ nữ này vẫn không từ bỏ ý định ăn mặc hở hang và đăng tải lên MXH. Nhận về không ít lời chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng thế nhưng có vẻ như cô gái này vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn mặc phản cảm. Trên trang cá nhân, người này vẫn tung ảnh mặc áo xuyên thấu đi khắp nơi và check-in. Những hình ảnh của cô gái này đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đề xuất không ăn mặc Hở Hang tại phố đi bộ Hồ Gươm nên được hiểu như thế nào? - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

