Người phụ nữ “nghiện thả rông” vòng một phản pháo, netizen phẫn nộ

Thời gian qua, hình ảnh người phụ nữ "nghiện thả rông" vòng một đi khắp mọi nơi, từ nhà hàng, quán cà phê đến cả chốn linh thiêng như đền Ngọc Sơn đã ''gây sốt'' mạng xã hội. Được biết người phụ nữ "thả rông" vòng một này có tên L.B.C hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu, bức ảnh được xem là của người phụ nữ "thả rông vòng một" chụp tại chùa Cầu, Hội An đã khiến người xem phải ''nóng mắt'' vì độ hở hang. Trước những tranh cãi của cư dân mạng, chị L.B.C không có phản ứng nào. Tuy nhiên mới đây, chị C. bất ngờ có động thái ''phản pháo''. Cụ thể chị C. đã đăng một dòng trạng thái là: "Càng nói thì càng làm", kèm theo bức ảnh không mặc nội y như thường lệ. Hay phát ngôn: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, vào lúc 15h30 mình sẽ mở cửa nhóm. Ai muốn đăng gì hoặc nói gì thì cứ vào nhóm ANTIFAN mình nhé" khiến dân mạng không đồng tình. Nhiều người cho rằng chị C. hành xử không hợp lý nhưng lại có thái độ thách thức dư luận. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn chính là gia đình chị C. hoàn toàn ủng hộ những hành vi ''thả rông'' của người phụ nữ này. Những bức ảnh của chị C. còn được chính chồng chị C. chụp cho. Trước kia chị L.B.C đã từng chia sẻ: "Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng... Khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người chửi rủa, lăng mạ khiến cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù chỉ nhìn vào những bộ trang phục và không biết rõ con người tôi ra sao, công việc tôi thế nào nhưng rất nhiều người xúc phạm về nhân phẩm, đạo đức, thậm chí gắn cho tôi những nghề mà không xứng đáng gọi là nghề". Chị C. từng chia sẻ trong một bài viết. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngọc Trinh hở bạo tại LHP Cannes, bình thường hay phản cảm? - Nguồn: YAN News

Thời gian qua, hình ảnh người phụ nữ "nghiện thả rông" vòng một đi khắp mọi nơi, từ nhà hàng, quán cà phê đến cả chốn linh thiêng như đền Ngọc Sơn đã ''gây sốt'' mạng xã hội. Được biết người phụ nữ "thả rông" vòng một này có tên L.B.C hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu, bức ảnh được xem là của người phụ nữ " thả rông vòng một " chụp tại chùa Cầu, Hội An đã khiến người xem phải ''nóng mắt'' vì độ hở hang. Trước những tranh cãi của cư dân mạng, chị L.B.C không có phản ứng nào. Tuy nhiên mới đây, chị C. bất ngờ có động thái ''phản pháo''. Cụ thể chị C. đã đăng một dòng trạng thái là: "Càng nói thì càng làm", kèm theo bức ảnh không mặc nội y như thường lệ. Hay phát ngôn: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, vào lúc 15h30 mình sẽ mở cửa nhóm. Ai muốn đăng gì hoặc nói gì thì cứ vào nhóm ANTIFAN mình nhé" khiến dân mạng không đồng tình. Nhiều người cho rằng chị C. hành xử không hợp lý nhưng lại có thái độ thách thức dư luận. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn chính là gia đình chị C. hoàn toàn ủng hộ những hành vi ''thả rông'' của người phụ nữ này. Những bức ảnh của chị C. còn được chính chồng chị C. chụp cho. Trước kia chị L.B.C đã từng chia sẻ: "Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng... Khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người chửi rủa, lăng mạ khiến cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù chỉ nhìn vào những bộ trang phục và không biết rõ con người tôi ra sao, công việc tôi thế nào nhưng rất nhiều người xúc phạm về nhân phẩm, đạo đức, thậm chí gắn cho tôi những nghề mà không xứng đáng gọi là nghề". Chị C. từng chia sẻ trong một bài viết. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngọc Trinh hở bạo tại LHP Cannes, bình thường hay phản cảm? - Nguồn: YAN News