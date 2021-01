Người đẹp chuyển giới tiết lộ bí mật chuyện PTTM năm 17 tuổi

Bên cạnh Lương Mỹ Kỳ, người đẹp chuyển giới Tường Vi (Vi Lai) là một trong số những cái tên nặng kí cho danh hiệu cao nhất trong chương trình Đại Sứ Hoàn Mỹ. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài đẹp xuất sắc, hot girl chuyển giới Tường Vi còn khiến nhiều người ấn tượng bởi chất giọng hơi trầm pha chút khàn. Mới đây, trong buổi trò chuyện với báo chí, gái xin chuyển giới Tường Vi đã tiết lộ một số chuyện bí mật của mình năm 17 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt trong những chi tiết được Tường Vi bật mí về tuổi 17, nhiều người chú ý tới quyết định bỏ nhà ra đi để khẳng định bản thân. Chia sẻ về thời điểm đó, Tường Vi cho biết: "lúc bỏ nhà từ Đắk Nông đi lên Sài Gòn em cầm theo cái balo thôi. Sau đó chuyện êm xuôi mới dám gọi về cho mẹ, xin mỗi tháng khoảng chừng 800 - 1 triệu để trang trải cuộc sống. Nhà em là ba giữ tiền, mẹ chỉ lén gửi cho em một tí". Câu chuyện bỏ quê lên Sài Gòn của Tường Vi còn hấp dẫn hơn bởi chi tiết xuất hiện một người đàn ông hứa sẽ ở bên và chăm lo cho cô nàng. Nói về câu chuyện này, Tường Vi cho biết: "Trước đó em đã muốn đi Sài Gòn rồi, nhưng may mắn có quen một anh chàng qua mạng, anh bảo: Lên đây, có gì tôi lo hết cho em! Thế là em khăn gói... "theo trai" thôi. Anh cũng là người tử tế, có dẫn em tới chỗ để học bổ túc, hoàn thành xong chương trình phổ thông." Giờ nghĩ lại chuyện bỏ nhà lên Sài Gòn, Tường Vi cho hay quyết định đó của mình khá liều nhưng lại khá may mắn. Bởi nếu không có ngày đó, cô nàng sẽ không có như thành quả như hôm nay. Nói về người đàn ông giúp mình khi mới "chân ướt, chân ráo" lên Sài Gòn, Tường Vi nói: "Em quen anh ấy trên Facebook. Lúc ấy đúng là tình yêu sét đánh, đánh một cái rồi cỡ nào cũng đi. Anh bảo đi đâu em cũng đi, làm gì em cũng làm. Cũng may nhờ anh mà thời gian đầu em cũng an toàn khi ở Sài Gòn." Tuy nhiên, chuyện tình của Tường Vi và chàng trai kia cũng chỉ kéo dài được 6 tháng. Lý do "toang" vì ngoài cô nàng, anh bạn kia có quen một bạn nữa ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Tường Vi cũng cho hay, chàng trai năm 17 tuổi của cô là gay, còn cô sau này lại muốn trở thành một người chuyển giới nên cũng khó để bền lâu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Cận cảnh vẻ đẹp "mê người" của Tân Hoa hậu chuyển giới Thái Lan - Nguồn: YAN News

