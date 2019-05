Ngủ mơ tưởng vợ là kẻ thù trong game, tỉnh dậy chồng nhận kết đắng

Người vợ còn không quên "dằn mặt" chồng nghiện game bằng cách đăng tải hình ảnh anh chàng này với gương mặt biểu cảm tội lỗi lên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng.

Đa phần ý kiến từ CĐM đều đồng ý và thông cảm với cách xử lý tình huống của người vợ. Tuy nhiên, không ít các game thủ cũng lên tiếng bảo vệ người chòng và đòi lại tự do cho anh chàng nghiện game đáng thương.

Cụ thể, nickname P.H chia sẻ: "Là một người chơi game chân chính, chúng tôi tha thiết chị hãy trả tự do cho anh ấy và để anh ấy được theo đuổi niềm đam mê".

Đồng quan điểm với P.H là nickname B.M.N bình luận: "Hãy để chàng trai ấy được sống là chính mình, được thực hiện những sở thích".

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn nhắn nhủ rằng, các anh chàng khi đã lấy vợ thì cần hạn chế chơi game để cùng chung tay xây dựng tổ ấm. Còn nếu đã "nghiện" game thì đừng vội lấy vợ để tránh việc phải chọn lựa giữa đam mê và gia đình.

Mặc dù mọi người đều bày tỏ sự hài hước, thích thú trước tình cảnh 'éo le' nhưng cũng dễ thương của cặp vợ chồng trên nhưng suy cho cùng, ai nấy cũng đều mong muốn hướng đến một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Và tất cả đều hi vọng rằng, những tình huống mâu thuẫn giữa các cặp đôi chỉ nên dừng lại ở mức vừa phải, có thể giải quyết được, coi như thêm chút gia vị cho cuộc sống muôn màu, muôn vẻ hơn.

