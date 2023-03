Ngọc Thanh Tâm khoe cận vòng eo sau bị chê body "bánh mì"

Trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm vừa cập nhật loạt ảnh trong chuyến thám hiểm hang động thiên nhiên của nước nhà. Tại đây, cô gây ấn tượng với khung ảnh khoe cận vòng eo săn chắc. Diện thiết kế leo núi chuyên dụng, Ngọc Thanh Tâm ghi điểm với hình ảnh năng động, tràn đầy năng lượng. Đồng thời, dù không sử dụng nhiều đồ hiệu, song cô vẫn có bộ cánh trendy, nhận được đánh giá cao từ công chúng. Trước đó, Ngọc Thanh Tâm cũng nhắc về việc bị chê mặc đồ hiệu kém sang trên trang cá nhân của mình. Ái nữ nhà đại gia thủy sản khẳng định mình và stylist đã cân nhắc rất kỹ mỗi khi chọn váy áo để xuất hiện trên thảm đỏ. Những hình ảnh không lung linh được người đẹp lý giải là do góc chụp. Ngọc Thanh Tâm từng có thời gian khiến fan "than trời" liên tục khi xuất hiện với những bộ cánh lạ đời trên thảm đỏ. Những item ngắn cũn, màu sắc sặc sỡ làm diện mạo của Ngọc Thanh Tâm trở nên kém sang. Không chỉ ở những góc quay lén, thiết kế do người đẹp lựa chọn cũng không được đánh giá cao trong những khung hình đã qua chỉnh sửa kỹ. Sau thời gian bị chê bai, người đẹp dần lấy lại phong độ khi biết tiết chế hơn trong việc lựa chọn trang phục. Cụ thể, Ngọc Thanh Tâm được khen ngợi khi chọn những item đơn giản, hạn chế màu sắc, họa tiết. Ngoài ra, Ngọc Thanh Tâm cũng khéo léo sử dụng các bộ cánh kín đáo che đi khuyết điểm về hình thể như bắp tay to, eo kém thon. Nhờ sự thay đổi tích cực, nữ rich kid 9x nhận được nhiều lời khen từ fan. Cô thường chọn trang phục tông trắng đen khi đi dự sự kiện. (Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm) Người đẹp giản dị với set đồ thanh lịch trong lần xuất hiện trên thảm đỏ gần đây. (Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm) Con gái đại gia thủy hải sản có sự cải thiện trong việc chọn trang phục dự sự kiện. (Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm)

Trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm vừa cập nhật loạt ảnh trong chuyến thám hiểm hang động thiên nhiên của nước nhà. Tại đây, cô gây ấn tượng với khung ảnh khoe cận vòng eo săn chắc. Diện thiết kế leo núi chuyên dụng, Ngọc Thanh Tâm ghi điểm với hình ảnh năng động, tràn đầy năng lượng. Đồng thời, dù không sử dụng nhiều đồ hiệu, song cô vẫn có bộ cánh trendy, nhận được đánh giá cao từ công chúng. Trước đó, Ngọc Thanh Tâm cũng nhắc về việc bị chê mặc đồ hiệu kém sang trên trang cá nhân của mình. Ái nữ nhà đại gia thủy sản khẳng định mình và stylist đã cân nhắc rất kỹ mỗi khi chọn váy áo để xuất hiện trên thảm đỏ. Những hình ảnh không lung linh được người đẹp lý giải là do góc chụp. Ngọc Thanh Tâm từng có thời gian khiến fan "than trời" liên tục khi xuất hiện với những bộ cánh lạ đời trên thảm đỏ. Những item ngắn cũn, màu sắc sặc sỡ làm diện mạo của Ngọc Thanh Tâm trở nên kém sang. Không chỉ ở những góc quay lén, thiết kế do người đẹp lựa chọn cũng không được đánh giá cao trong những khung hình đã qua chỉnh sửa kỹ. Sau thời gian bị chê bai, người đẹp dần lấy lại phong độ khi biết tiết chế hơn trong việc lựa chọn trang phục. Cụ thể, Ngọc Thanh Tâm được khen ngợi khi chọn những item đơn giản, hạn chế màu sắc, họa tiết. Ngoài ra, Ngọc Thanh Tâm cũng khéo léo sử dụng các bộ cánh kín đáo che đi khuyết điểm về hình thể như bắp tay to, eo kém thon. Nhờ sự thay đổi tích cực, nữ rich kid 9x nhận được nhiều lời khen từ fan. Cô thường chọn trang phục tông trắng đen khi đi dự sự kiện. (Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm) Người đẹp giản dị với set đồ thanh lịch trong lần xuất hiện trên thảm đỏ gần đây. (Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm) Con gái đại gia thủy hải sản có sự cải thiện trong việc chọn trang phục dự sự kiện. (Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm)