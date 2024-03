Ngoại hình khiến "hot girl Việt kiều" Jun Vũ vướng nghi vấn dao kéo

Mới đây, Jun Vũ lên tiếng về ngoại hình được cho là khác lạ so với trước. Nàng hot girl Việt kiều cũng chia sẻ việc bị miệt thị ngoại hình dù cô ở mức cân nặng nào. Jun Vũ viết: “40 kg bị nói trông như bộ xương di động, cò hương, không có sức sống. 47 kg lại bị hỏi sửa mặt à, sao dạo này khác thế, thích nét đẹp hồi xưa hơn. Theo đuổi cố định một style thì nhận xét một màu, trăm lần như một, không có sự đổi mới, nhạt... Mỗi lần xuất hiện một phong cách khác nhau, mọi người lại bình luận trông khác thế, phải cô ấy không, mới thẩm mỹ gì à hay hồi xưa trông có nét riêng hơn". Người đẹp 9X viết. Jun Vũ phủ nhận việc sửa mặt như lời đồn. Lý do cô lên tiếng là gần đây khi cô đăng loạt ảnh, video mới, có ý kiến cho rằng gương mặt nữ diễn viên trông thay đổi. Theo Jun Vũ, kể từ khi vào nghề, cô liên tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chỉ thay đổi kiểu tóc, trang điểm hay phong cách để được công chúng nhớ đến hơn. “Lúc mới vào nghề, mình nghĩ chắc do mọi người chưa quen, chưa nhớ mặt nên thay đổi chút cũng có người không nhận ra. Cho đến khi thay đổi mỗi mái tóc cũng bị cho là sửa mặt, mình nhận ra một số người nghĩ vậy vì họ muốn như thế", Jun Vũ bày tỏ thêm. Jun Vũ sinh năm 1995, đã có 7 năm theo nghề diễn và tham gia loạt dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ. Nữ diễn viên 9X bước chân ngành giải trí với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo, gương mặt đẹp. Gần đây, Jun Vũ lột xác và chuyển sang phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn. Sau Chìa khóa trăm tỷ ra mắt năm 2022, Jun Vũ khá im ắng trong sự nghiệp. Sắp tới, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim Trước giờ "Yêu". Đóng phim nhiều năm nhưng diễn xuất của Jun Vũ vẫn gây tranh luận.

Mới đây, Jun Vũ lên tiếng về ngoại hình được cho là khác lạ so với trước. Nàng hot girl Việt kiều cũng chia sẻ việc bị miệt thị ngoại hình dù cô ở mức cân nặng nào. Jun Vũ viết: “40 kg bị nói trông như bộ xương di động, cò hương, không có sức sống. 47 kg lại bị hỏi sửa mặt à, sao dạo này khác thế, thích nét đẹp hồi xưa hơn. Theo đuổi cố định một style thì nhận xét một màu, trăm lần như một, không có sự đổi mới, nhạt... Mỗi lần xuất hiện một phong cách khác nhau, mọi người lại bình luận trông khác thế, phải cô ấy không, mới thẩm mỹ gì à hay hồi xưa trông có nét riêng hơn". Người đẹp 9X viết. Jun Vũ phủ nhận việc sửa mặt như lời đồn. Lý do cô lên tiếng là gần đây khi cô đăng loạt ảnh, video mới, có ý kiến cho rằng gương mặt nữ diễn viên trông thay đổi. Theo Jun Vũ, kể từ khi vào nghề, cô liên tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chỉ thay đổi kiểu tóc, trang điểm hay phong cách để được công chúng nhớ đến hơn. “Lúc mới vào nghề, mình nghĩ chắc do mọi người chưa quen, chưa nhớ mặt nên thay đổi chút cũng có người không nhận ra. Cho đến khi thay đổi mỗi mái tóc cũng bị cho là sửa mặt, mình nhận ra một số người nghĩ vậy vì họ muốn như thế", Jun Vũ bày tỏ thêm. Jun Vũ sinh năm 1995, đã có 7 năm theo nghề diễn và tham gia loạt dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ. Nữ diễn viên 9X bước chân ngành giải trí với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo, gương mặt đẹp. Gần đây, Jun Vũ lột xác và chuyển sang phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn. Sau Chìa khóa trăm tỷ ra mắt năm 2022, Jun Vũ khá im ắng trong sự nghiệp. Sắp tới, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim Trước giờ "Yêu". Đóng phim nhiều năm nhưng diễn xuất của Jun Vũ vẫn gây tranh luận.