Ngoại hình khác lạ của vợ hai Minh Nhựa, dân mạng đặt nghi vẫn dao kéo

Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vợ chồng Minh Nhựa vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Đặc biệt với những bức ảnh sống ảo bất chấp của mình thì vợ hai của đại gia ngành nhựa càng khiến nhiều người chú ý. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ hai Minh Nhựa đăng tải một bức hình chụp tự sướng cùng dòng trạng thái: "Thực ra để mà nói cho công bằng mình không đẹp gái gì cả, mình chỉ đẹp lão thế thôi". Thế nhưng điểm khiến mọi người chú ý đến lại là vòng 1 to bất thường của Mina Phạm. Cách đó không lâu, cô nàng cùng đăng tải một bức hình trong trang phục váy bó sát, ép vòng 1 ngồn ngộn khiến người xem phải nín thở. Để có một vòng ngực đẹp như vậy nếu không can thiệp thẩm mỹ cũng phải cần đến những dụng cụ hỗ trợ. Sau khi đăng tải bức hình với vòng 1 đẫy đà lạ lẫm, bà xã Minh Nhựa liên tục chụp hình với những tư thế, trang phục quyến rũ, khoe được ba vòng nóng bỏng. Trước đó, Mina Phạm là người sở hữu thân hình khá mảnh khảnh với vòng 1 không phải dạng to lớn gì. Trong một số bức hình có thể thấy rõ, dù diện những trang phục sexy thì ngực của cô nàng cũng vẫn lặn mất tăm. Chẳng biết Mina Phạm làm cách nào để sở hữu vòng 1 quyến rũ, phẫu thuật bơm ngực, dùng các dụng cụ hỗ trợ hay chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm nhưng không thể phủ nhận được việc cô nàng trông quyến rũ, hút mắt hơn hẳn. Mina Phạm nhiều lần bị cộng đồng mạng tố sống ảo. Cô từng lấy ảnh của một blogger nổi tiếng để ghép mặt mình vào, biến hoá thành ảnh cá nhân. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mina Phạm cũng khiến dân mạng được phen hết hồn khi thực hiện bộ ảnh trong trang phục cổ trang với khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp. Nhan sắc thật của Mina cũng bị nhiều người đánh giá là khác một trời một vực so với trên ảnh. Xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube

Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vợ chồng Minh Nhựa vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Đặc biệt với những bức ảnh sống ảo bất chấp của mình thì vợ hai của đại gia ngành nhựa càng khiến nhiều người chú ý. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ hai Minh Nhựa đăng tải một bức hình chụp tự sướng cùng dòng trạng thái: "Thực ra để mà nói cho công bằng mình không đẹp gái gì cả, mình chỉ đẹp lão thế thôi". Thế nhưng điểm khiến mọi người chú ý đến lại là vòng 1 to bất thường của Mina Phạm. Cách đó không lâu, cô nàng cùng đăng tải một bức hình trong trang phục váy bó sát, ép vòng 1 ngồn ngộn khiến người xem phải nín thở. Để có một vòng ngực đẹp như vậy nếu không can thiệp thẩm mỹ cũng phải cần đến những dụng cụ hỗ trợ. Sau khi đăng tải bức hình với vòng 1 đẫy đà lạ lẫm, bà xã Minh Nhựa liên tục chụp hình với những tư thế, trang phục quyến rũ, khoe được ba vòng nóng bỏng. Trước đó, Mina Phạm là người sở hữu thân hình khá mảnh khảnh với vòng 1 không phải dạng to lớn gì. Trong một số bức hình có thể thấy rõ, dù diện những trang phục sexy thì ngực của cô nàng cũng vẫn lặn mất tăm. Chẳng biết Mina Phạm làm cách nào để sở hữu vòng 1 quyến rũ, phẫu thuật bơm ngực, dùng các dụng cụ hỗ trợ hay chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm nhưng không thể phủ nhận được việc cô nàng trông quyến rũ, hút mắt hơn hẳn. Mina Phạm nhiều lần bị cộng đồng mạng tố sống ảo. Cô từng lấy ảnh của một blogger nổi tiếng để ghép mặt mình vào, biến hoá thành ảnh cá nhân. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mina Phạm cũng khiến dân mạng được phen hết hồn khi thực hiện bộ ảnh trong trang phục cổ trang với khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp. Nhan sắc thật của Mina cũng bị nhiều người đánh giá là khác một trời một vực so với trên ảnh. Xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube