Ngỡ ngàng nhan sắc Chu Thanh Huyền trước khi yêu Quang Hải

Yêu cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền thời gian qua là cái tên nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây loạt ảnh trước khi sử dụng các phương pháp làm đẹp của bạn gái Quang Hải đã được chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo đó Chu Thanh Huyền từng can thiệp "dao kéo" mũi và tiêm chỉnh má để có vẻ ngoài như mong muốn. Ngoài ra nhìn những hình ảnh của Thanh Huyền ngày xưa cũng có thể thấy cô nàng đã can thiệp răng, 2 chiếc răng khểnh không còn nữa. Nhiều cư dân mạng cũng tìm lại những hình ảnh mà bạn gái Quang Hải từng đi can thiệp làm mũi, tiêm má ở các cơ sở thẩm mỹ. Và khi mang so sánh ảnh trước đây với một số bức hình mới, nhiều người đã nhận ra sự khác biệt. Nhan sắc quá khứ của Chu Thanh Huyền không có gì nổi bật ngoài nước da. Có thể nói, việc bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội đã khiến Chu Thanh Huyền phải đối mặt với nhiều sự soi mói cuộc sống đời tư hơn trước. Nhưng điều này cũng là chuyện bình thường bởi Quang Hải vốn là cầu thủ nổi tiếng. Nhờ những chỉnh sửa này mà so với trước đây, trông Chu Thanh Huyền hiện tại có phần xinh đẹp và sắc sảo hơn hẳn. Thời gian gần gầy, Chu Thanh Huyền không còn giấu giếm như trước mà chủ động khoe ảnh ngọt ngào bên Quang Hải. Thanh Huyền cũng vướng không ít thị phi khi bị cho là "dựa hơi" bạn trai nổi tiếng để bán hàng. Ảnh: Tổng hợp

