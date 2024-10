Ngô Lan Hương, Captain Boy khuấy động đêm nhạc tại ĐH Phương Đông

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm học 2024 - 2025, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐHDL Phương Đông tổ chức đêm nhạc hội “Chào Tân Sinh viên K31 - Time of Luminous 2024”. Tại chương trình, đại diện nhà trường trao bằng khen cho thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, đồng thời trao bằng khen cho sinh viên tiêu biểu năm học 2024. Đồng thời, chương trình cũng đã tìm ra người chiến thắng trong cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 30 năm Đại học Phương Đông. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của khách mời là ca sĩ nhạc sĩ Ngô Lan Hương. Với những ca khúc đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội mà cô nàng mang đến chương trình, không khí đêm đại nhạc hội bùng nổ hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc với phần múa của CLB của nhà trường. Bên cạnh đó, đêm đại nhạc hội còn có sự xuất hiện của "anh trai" Captain Boy. Em út của "Anh trai say hi" với phong cách biểu diễn cuốn hút đã "đốt cháy" cả hội trường. Bên cạnh đó, đêm nhạc chào tân sinh viên có sự tham gia biểu diễn của đoàn viên, sinh viên từ các Liên chi và các Câu lạc bộ. Chương trình với mục đích đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống vui tươi, lành mạnh trong sinh viên, học viên. Đồng thời, chương trình còn mang sứ mệnh giới thiệu và quảng bá hình ảnh Nhà trường, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến các tân sinh viên. Tổ chức giao lưu, gắn kết các tân sinh viên khóa 31 và sinh viên toàn trường. Được biết, chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Phương Đông (24/10/1994 - 24/10/2024).

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm học 2024 - 2025, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐHDL Phương Đông tổ chức đêm nhạc hội “Chào Tân Sinh viên K31 - Time of Luminous 2024”. Tại chương trình, đại diện nhà trường trao bằng khen cho thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, đồng thời trao bằng khen cho sinh viên tiêu biểu năm học 2024. Đồng thời, chương trình cũng đã tìm ra người chiến thắng trong cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 30 năm Đại học Phương Đông. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của khách mời là ca sĩ nhạc sĩ Ngô Lan Hương. Với những ca khúc đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội mà cô nàng mang đến chương trình, không khí đêm đại nhạc hội bùng nổ hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc với phần múa của CLB của nhà trường. Bên cạnh đó, đêm đại nhạc hội còn có sự xuất hiện của "anh trai" Captain Boy. Em út của "Anh trai say hi" với phong cách biểu diễn cuốn hút đã "đốt cháy" cả hội trường. Bên cạnh đó, đêm nhạc chào tân sinh viên có sự tham gia biểu diễn của đoàn viên, sinh viên từ các Liên chi và các Câu lạc bộ. Chương trình với mục đích đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống vui tươi, lành mạnh trong sinh viên, học viên. Đồng thời, chương trình còn mang sứ mệnh giới thiệu và quảng bá hình ảnh Nhà trường, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến các tân sinh viên. Tổ chức giao lưu, gắn kết các tân sinh viên khóa 31 và sinh viên toàn trường. Được biết, chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Phương Đông (24/10/1994 - 24/10/2024).