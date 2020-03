Nghiện thẩm mỹ cô gái có khuôn mặt ai nhìn cũng hoảng sợ

Mới đây, dân mạng Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ của một cô gái có tên Nana (16 tuổi). Cô gái này đã từng nổi tiếng vào thời điểm cách đây 3 năm cũng với lý do này nhưng ngày càng, khuôn mặt của cô càng trở nên đáng sợ hơn. Nana cho biết, khi còn bé, cô nàng luôn bị bạn bè mang ra trêu đùa vì ngoại hình xấu xí. Đoi mắt híp, sống mũi thấp và hàm răng hô khiến cô tự ti không dám ra đường. Phải chịu quá nhiều lời cay nghiệt từ những người xung quanh nên cô nàng quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi. Sau khi trải qua 60 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ với 6 lần phẫu thuật mắt 2 mí, 5 lần chỉnh hốc mắt, 4 lần làm mũi, 2 lần tiêm chất làm đầy, một lần mài xương toàn bộ gương mặt, 2 lần hút mỡ mặt, làm cằm một lần, hai lần hút mỡ bụng và đùi, thêm 4 lần làm phẫu thuật môi và nhiều tiểu, đại phẫu khác, Nana đã có ngoại hình tạm hài lòng. Nana cho biết chi phí để cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ đã lên tới gần nửa triệu đô với 200.000 NDT để mài xương, 100.000 NDT phẫu thuật cắt mí mắt,.... Khi được hỏi về chi phí phẫu thuật, 10X thẳng thắn chia sẻ toàn bộ đều được bà cho. Hiện tại Nana có ngoại hình cực kỳ ghê rợn, đôi mắt to quá khổ, cằm nhọn như muốn đâm thủng người đối diện, sống mũi cao chót vót. Thế nhưng cô cho biết chưa từng hối hận khi lựa chọn dao kéo để thay đổi nhan sắc và ngoại hình hiện nay mới khiến cô tạm hài lòng mà thôi. "Trông cô ta như người ngoài hành tinh trong phim viễn tưởng Mỹ vậy, thật kinh khủng", "Đây đâu còn là con người nữa? Tôi thấy gương mặt trước kia của cô ấy còn dễ nhìn hơn. Ai có thể định nghĩa cái đẹp giúp tôi?" - Dân mạng Trung Quốc ác ý bình luận. Việc phẫu thuật thẩm mỹ quá sớm khiến sức khoẻ của Nana tụt dốc không phanh, hiện cô đã phải nghỉ học vì quá ốm yếu. Nana vẫn đang vô cùng hạnh phúc với cuộc sống, ngoại hình của mình. Cô thường xuyên đi du lịch, mua sắm đồ hiệu và cứ hồi sức lại sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mới. Xem thêm clip: Gương mặt biến dạng của 10X phẫu thuật thẩm mỹ 60 lần từ năm 13 tuổi - Nguồn: Youtube

