Mũi đẹp lạ thường, hot girl Cần Thơ bị đặt câu hỏi thẩm mỹ?

Xuất hiện trên một diễn đàn lớn về gái xinh, những bức hình của hot girl Cần Thơ Nguyễn Lê Thảo Lam nhanh chóng nhận được lượt like và bình luận siêu khủng. Đa số khen ngợi về nhan sắc và đặc biệt là chiếc mũi cực phẩm của cô nàng. Theo tìm hiểu, cô gái được cộng đồng mạng chú ý có tên Nguyễn Lê Thảo Lam hiện đang là học sinh lớp 11A10, Trường THPT An Khánh, Cần Thơ. Cô nàng sở hữu đôi mắt mơ màng, khuôn miệng duyên dáng nhưng gây chú ý nhất là chiếc mũi thẳng tắp, thon gọn mà ai nhìn cũng phát mê. Chia sẻ về việc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, hot girl 10X cho biết: "Thực sự lúc đầu mình thấy hình ảnh xuất hiện như vậy mình cũng bất ngờ lắm. Mình không nghĩ sẽ được nhiều người yêu mến đến như vậy". Được mọi người yêu mến, Thảo Lam cho biết cô nàng sẽ lấy đó làm động lực phấn đấu Được biết, những tấm ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội của Thảo Lam được thực hiện để dự thi cuộc thi về vẻ đẹp - tài năng học đường do Trường Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) tổ chức và vô tình được đăng tải lại. Không chỉ xinh đẹp, hot girl còn có thành tích học tập khủng khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường. Ước mơ của Thảo Lam là trở thành tiếp viên hàng không, sở hữu chiều cao 1m68, cô nàng hoàn toàn có thể thực hiện mong muốn đó. Nếu không, hot girl cho biết sẽ thi vào ĐH Cần Thơ. Ngay khi bước vào lớp 11, cô đã chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. "Không phải là bạn không thể thành công, chỉ là bạn chưa cố gắng như khả năng bạn có thể" - Đây là câu nói mà Thảo Lam rất tâm đắc. Hot girl Cần Thơ có lối sống vui vẻ, tích cực và hy vọng sẽ theo đuổi được đam mê của bản thân. Xem thêm clip: Thì ra đây là cô gái sở hữu sống mũi chuẩn nhất Việt Nam khiến ai nhìn cũng tưởng lai Tây - Nguồn: Youtube

