Ngày đầu năm mới 2019, các tuyển thủ Việt Nam làm gì?

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh khiến fan thích thú khi đăng lên trang cá nhân hình ảnh cả đội sau trận thắng 4-2 trước Philippines ở trận giao hữu nội bộ đêm 31/12. Chàng tuyển thủ không quên gửi lời chúc tới những người hâm mộ: "Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mọi người năm mới sức khoẻ dồi dào - vạn sự như ý - an khang thịnh vượng". Không khoe ảnh chụp cùng đồng đội hay trái bóng, thủ môn Đặng Văn Lâm đăng tải hình ảnh trò chuyện với gia đình trong ngày đầu năm mới. Trong khi đó, Nguyễn Phong Hồng Duy khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc hài hước bên đồng đội Đặng Văn Lâm. Hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc năm mới an lành tới người hâm mộ bóng đá nước nhà. "Một năm khép lại với nhiều thăng trầm. Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Xin chúc cho ba mẹ, gia đình, người thân và tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khoẻ, mọi điều bình an, thành công trong công việc và tràn đầy hạnh phúc", Hồng Duy gửi lời chúc. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói lời cảm ơn tới gia đình, những người luôn theo dõi và ủng hộ anh suốt một năm qua. Tiến Dũng không quên gửi lời chúc may mắn, thành công, tài lộc tới những người yêu mến mình. Tiền vệ Quang Hải có thể nói là cầu thủ thành công nhất năm qua với danh hiệu Quả Bóng Vàng. Không ngủ quên trong chiến thắng, chàng tuyển thủ hứa hẹn và cố gắng nhiều hơn nữa: "Hải đang ở một nơi rất xa cùng với anh em đồng đội chuẩn bị chinh phục một cột mốc mới … và sẽ cố gắng làm thật tốt để trở về thực hiện lời hứa đó" Tuyển thủ "điệu đà" nhất đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Công Phượng cũng không quên nhắn gửi lời tri ân tới người hâm mộ: "Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã luôn bên cạnh Phượng trong suốt những thời gian qua, cùng hoà nhịp và cùng tạo nên những khoảnh khắc phi thường nhất. Nhờ đó mà Phượng được nghe, được học và được lớn lên rất nhiều. Năm mới, hành trình mới đang đợi tất cả chúng ta ở phía trước. Phượng chúc cả nhà thêm nhiều thành công, an khang thịnh vượng và cùng Phượng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra nhiều điều kì tích hơn nữa nhé mọi người" Quả không hổ danh em út "ngây ngô" nhất đội, Văn Hậu khoe clip vô cúng đáng yêu và "lầy lội" bên cạnh Đức Chinh: "Đầu cầu Qatar chào đầu cầu Việt Nam". Trong khi đó, tên trang cá nhân, cầu thủ Huy Hùng gửi lời chúc năm mới nhiều thành công tới các thành viên trong đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ. Anh chàng không quên đăng ảnh bên bạn gái Thuỳ Dương trong ngày đầu năm. Trọng Đại khoe ảnh cùng bạn bạn gái xinh đẹp - Nguyễn Huyền Trang.

