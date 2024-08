Ngắm biển Quang Lang “ảo diệu” trong ánh bình minh

Bãi biển Quang Lang thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cách Hà Nội khoảng 140km và cách thị trấn Diêm Điền khoảng 2km. Quang Lang có đặc điểm tự nhiên khá khác biệt và thú vị so với các vùng biển khác, khi thủy triều xuống mặt nước trên bãi cát phù sa chỉ ngang tầm mắt cá chân, cả bãi biển mênh mông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu tất cả những gì phía trên xuống mặt nước tạo nên vẻ đẹp lung linh, kỳ thú... Đây là vùng biển còn khá hoang sơ, chưa có sự tác động của bàn tay con người và phát triển du lịch cũng còn khiêm tốn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bờ biển Quang Lang thu hút giới nhiếp ảnh gia và du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo. gười dân Quang Lang thường ra bãi đánh bắt hải sản ven bờ như cua, cáy, móng tay, ngao vọp và dùng te để đánh bắt tôm vàng, cá đối... ở vùng nước nông. Du khách có thể chiêm ngưỡng hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương Người dân Quang Lang sử dụng một ngư cụ truyền thống được tạo nên từ hai cây tre dài, xếp hình chữ V và lưới để đánh bắt tôm, cá nhỏ ở các vùng nước ven bờ. Gọng tre lúc lên cao, lúc hạ xuống thấp trông như những cánh buồm no gió. Để có những trải nghiệm thú vị tại biển Quang Lang, du khách phải đi bộ khoảng 3km, trong điều kiện bùn lầy khá trơn trượt và tốn sức. Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng ngắm được bình minh đầy thơ mộng và kỳ vĩ trên biển “vô cực”, bởi còn phải tùy vào con nước lên xuống, cũng như điều kiện thời tiết. Để “săn” ảnh đẹp tại biển Quang Lang, du khách cần chọn ngày trời ít mây, lặng gió. Cuối Hạ, đầu Thu (từ tháng 7-10) là thời điểm lý tưởng khi gió nhẹ, bình minh đẹp. Bên cạnh đó, du khách cũng phải theo dõi tình hình thời tiết, tránh những ngày mưa dông, sấm chớp nguy hiểm hoặc trời nhiều mây, âm u. Du khách nên có mặt tại điểm gửi xe từ 3h30-4h sáng, có thể mang theo ủng để dễ di chuyển. Ngoài ra du khách cũng nên hạn chế đồ đạc cồng kềnh do ngoài biển không có điểm khô ráo để đặt đồ. Bạn có thể cầm một chiếc ghế nhỏ, gọn để nghỉ chân khi cần, đặt đồ hay biến thành đạo cụ chụp ảnh. Do chưa phát triển mạnh về dịch vụ du lịch, vùng biển ở huyện Thái Thụy không có nhiều nơi lưu trú, chỉ có nhà nghỉ bình dân giá khoảng 250.000 đồng một phòng. Nếu muốn thưởng thức hải sản đa dạng, chế biến ngay tại biển, du khách có thể tìm tới Cồn Vành (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Bãi biển Quang Lang thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cách Hà Nội khoảng 140km và cách thị trấn Diêm Điền khoảng 2km. Quang Lang có đặc điểm tự nhiên khá khác biệt và thú vị so với các vùng biển khác, khi thủy triều xuống mặt nước trên bãi cát phù sa chỉ ngang tầm mắt cá chân, cả bãi biển mênh mông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu tất cả những gì phía trên xuống mặt nước tạo nên vẻ đẹp lung linh, kỳ thú... Đây là vùng biển còn khá hoang sơ, chưa có sự tác động của bàn tay con người và phát triển du lịch cũng còn khiêm tốn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bờ biển Quang Lang thu hút giới nhiếp ảnh gia và du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo. gười dân Quang Lang thường ra bãi đánh bắt hải sản ven bờ như cua, cáy, móng tay, ngao vọp và dùng te để đánh bắt tôm vàng, cá đối... ở vùng nước nông. Du khách có thể chiêm ngưỡng hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương Người dân Quang Lang sử dụng một ngư cụ truyền thống được tạo nên từ hai cây tre dài, xếp hình chữ V và lưới để đánh bắt tôm, cá nhỏ ở các vùng nước ven bờ. Gọng tre lúc lên cao, lúc hạ xuống thấp trông như những cánh buồm no gió. Để có những trải nghiệm thú vị tại biển Quang Lang, du khách phải đi bộ khoảng 3km, trong điều kiện bùn lầy khá trơn trượt và tốn sức. Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng ngắm được bình minh đầy thơ mộng và kỳ vĩ trên biển “vô cực”, bởi còn phải tùy vào con nước lên xuống, cũng như điều kiện thời tiết. Để “săn” ảnh đẹp tại biển Quang Lang, du khách cần chọn ngày trời ít mây, lặng gió. Cuối Hạ, đầu Thu (từ tháng 7-10) là thời điểm lý tưởng khi gió nhẹ, bình minh đẹp. Bên cạnh đó, du khách cũng phải theo dõi tình hình thời tiết, tránh những ngày mưa dông, sấm chớp nguy hiểm hoặc trời nhiều mây, âm u. Du khách nên có mặt tại điểm gửi xe từ 3h30-4h sáng, có thể mang theo ủng để dễ di chuyển. Ngoài ra du khách cũng nên hạn chế đồ đạc cồng kềnh do ngoài biển không có điểm khô ráo để đặt đồ. Bạn có thể cầm một chiếc ghế nhỏ, gọn để nghỉ chân khi cần, đặt đồ hay biến thành đạo cụ chụp ảnh. Do chưa phát triển mạnh về dịch vụ du lịch, vùng biển ở huyện Thái Thụy không có nhiều nơi lưu trú, chỉ có nhà nghỉ bình dân giá khoảng 250.000 đồng một phòng. Nếu muốn thưởng thức hải sản đa dạng, chế biến ngay tại biển, du khách có thể tìm tới Cồn Vành (huyện Tiền Hải, Thái Bình).