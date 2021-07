Netizen "đòi" xem ảnh "mlem", gái út nhà NSƯT Chiều Xuân phản ứng hay

Những ngày qua, bộ câu hỏi Get to know me (tạm dịch: Làm quen với tôi) đã "xâm chiếm" story toàn cõi mạng. Mới nhất, Hồng Khanh - con gái út 17 tuổi nhà NSƯT Chiều Xuân cũng đã góp một "slot" tham gia. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến phản ứng Hồng Khanh đưa ra khi nhiều netizen cô bạn trả lời câu 11 thuộc bộ câu hỏi: Bức ảnh "mlem" nhất. Đứng trước câu hỏi khó từ netizen, con gái út NSƯT Chiều Xuân từ chối show ảnh ít nhất là cho đến khi cô nàng đủ 18 tuổi. Cụ thể, đáp lại câu hỏi của netizen, Hồng Khanh có viết: "Em Hồng Khanh thuộc hệ chưa 18 + kín đáo nên đào mãi chẳng thấy ảnh "chếch chi" nào, hẹn cả nhà khi nào đủ tuổi ha. Không tan cửa nát nhà mất, hahaha", Có vẻ như không chỉ bản thân Hồng Khanhvốn ưa style kín đáo mà đọc câu chữ thì có vẻ gia đình cũng thích vậy. Trên trang cá nhân, Hồng Khanh đã quá quen với một Hồng Khanh ăn mặc kín đáo, chững chạc, thậm chí còn phần già dặn hơn tuổi. Bởi vậy nên nhiều người chắc mong lắm được nhìn thấy Hồng Khanh với style phóng khoáng hơn xíu xiu. Dù kín đáo nhưng Hồng Khanh vẫn có sức hút bởi sự thanh lịch, quyến rũ và đặc biết rất khí chất. Cách trả lời của Hồng Khanh khiến nhiều người phải gật gù khi cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn khá thông minh trước những câu hỏi khó. Năm 2013, khán giả ấn tượng với Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Hồng Quân khi cô bé tham gia The Voice Kids. Mặc dù dừng chân khá sớm, thế nhưng Hồng Khanh gây được ấn tượng với nhiều người bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và đầy tự tin. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

Những ngày qua, bộ câu hỏi Get to know me (tạm dịch: Làm quen với tôi) đã "xâm chiếm" story toàn cõi mạng. Mới nhất, Hồng Khanh - con gái út 17 tuổi nhà NSƯT Chiều Xuân cũng đã góp một "slot" tham gia. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến phản ứng Hồng Khanh đưa ra khi nhiều netizen cô bạn trả lời câu 11 thuộc bộ câu hỏi: Bức ảnh "mlem" nhất. Đứng trước câu hỏi khó từ netizen, con gái út NSƯT Chiều Xuân từ chối show ảnh ít nhất là cho đến khi cô nàng đủ 18 tuổi. Cụ thể, đáp lại câu hỏi của netizen, Hồng Khanh có viết: "Em Hồng Khanh thuộc hệ chưa 18 + kín đáo nên đào mãi chẳng thấy ảnh "chếch chi" nào, hẹn cả nhà khi nào đủ tuổi ha. Không tan cửa nát nhà mất, hahaha", Có vẻ như không chỉ bản thân Hồng Khanhvốn ưa style kín đáo mà đọc câu chữ thì có vẻ gia đình cũng thích vậy. Trên trang cá nhân, Hồng Khanh đã quá quen với một Hồng Khanh ăn mặc kín đáo, chững chạc, thậm chí còn phần già dặn hơn tuổi. Bởi vậy nên nhiều người chắc mong lắm được nhìn thấy Hồng Khanh với style phóng khoáng hơn xíu xiu. Dù kín đáo nhưng Hồng Khanh vẫn có sức hút bởi sự thanh lịch, quyến rũ và đặc biết rất khí chất. Cách trả lời của Hồng Khanh khiến nhiều người phải gật gù khi cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn khá thông minh trước những câu hỏi khó. Năm 2013, khán giả ấn tượng với Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Hồng Quân khi cô bé tham gia The Voice Kids. Mặc dù dừng chân khá sớm, thế nhưng Hồng Khanh gây được ấn tượng với nhiều người bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và đầy tự tin. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News