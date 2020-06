Nàng WAGs Việt chuẩn rich kid “học đòi” mang bầu giống vợ Duy Mạnh

Vóc Đỗ được biết đến là bạn gái của hậu vệ Văn Dũng. Cô nàng sinh năm 1995 đang du học ở Anh, mối tình của cô với hậu vệ CLB Hà Nội đã kéo dài được 8 năm. Yêu xa không hề dễ dàng gì đối với nhiều cặp đôi. Nhưng với Vóc Đỗ và Văn Dũng lại khác, họ luôn dành cho nhau tình cảm rất toàn tâm toàn ý, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách về không gian, thời gian. Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, Vóc Đỗ và Văn Dũng đều cảm thấy ghen tị với vợ chồng Quỳnh Anh - Duy Mạnh. Bởi "công chúa béo" và chồng hậu kết hôn vẫn quấn quýt không rời khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ. Mới đây, trong một cuộc đối thoại được dân mạng chụp lại giữa Vóc Đỗ và Quỳnh Anh, bạn gái của Văn Dũng bất ngờ chia sẻ muốn về Việt Nam và mang bầu giống "công chúa bé". Điều này khiến dân mạng bất ngờ mặc dù vẫn hiểu rằng đây có lẽ chỉ là một câu đùa của nàng WAGs đang du học tại Anh. Vóc Đỗ cũng muốn "bầu" cho bằng chị bằng em và bày tỏ khát khao mãnh liệt rằng: "Nhìn thế này bác cũng đang thèm đây. Hôm nào mang sách vở sang học hai vợ chồng gia đình bên ấy". Quỳnh Anh - bà xã của cầu thủ Duy Mạnh hiện đang là một trong số những bà bầu được quan tâm nhiều nhất trên MXH. Lý do dễ hiểu là vì cô gái may mắn này luôn được chồng quan tâm chăm sóc đặc biệt kể cả khi mang thai. Vợ chồng Quỳnh Anh - Duy Mạnh khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ vì độ ngọt ngào, lãng mạn dù vừa qua dính phải tin đồn lục đục "đi đường quyền". Không riêng gì người bình thường, kể cả cô nàng hot girl có tiếng Vóc Đỗ cũng phải xuýt xoa khen ngợi, ghen tị với Quỳnh Anh. Vóc Đỗ sinh năm 1995, quê ở Thái Bình. Cô được chú ý nhiều trên mạng xã hội kể từ sau việc “gây chiến” với cầu thủ Văn Thanh do anh có pha va chạm với Văn Dũng. Vóc Đỗ đang theo học hệ Thạc sĩ Quản Lý Kinh Doanh quốc tế tại đại học Middlesex - thuộc top các trường ĐH hiện đại nhất Anh quốc. Vóc Đỗ và hậu vệ Văn Dũng đã yêu nhau sang năm thứ 8, dù 2 người yêu xa nhưng tình cảm của họ luôn bền chặt. Mặc dù không nổi bần bật như Quỳnh Anh, Nhật Lê, Yến Xuân,… hay những cô bạn gái khác của hội cầu thủ, nhưng Vóc Đỗ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi tình yêu đẹp của cặp đôi này. Mời quý độc giả đón xem video Vũ Văn Thanh bị bạn gái hậu vệ CLB Hà Nội xúc phạm | Đỗ Thị Vóc là ai - Nguồn: Youtube

