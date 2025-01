Cách trồng hoa mộc lan để chiêu tài hút lộc

Hoa mộc lan là một trong những loại cây phong thủy được nhiều gia đình trồng. Khi hoa nở rực rỡ, chúng tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng. Gia chủ trồng cây hoa mộc lan được cho là sẽ giúp thu hút tài lộc, may mắn, ăn lên làm gia, công việc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến... Ảnh: congtycayxanhvietnam. Để cây hoa mộc lan sinh trưởng tốt và ra nhiều hoa, các gia đình cần phải chú ý cách trồng, chăm sóc. Đầu tiên là vị trí trồng cây vô cùng quan trọng. Ảnh: viencaytrongtrunguong. Mọi người hãy chọn địa điểm trồng cây hoa mộc lan có đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt để không bị ngập úng khi vào mùa mưa. Ảnh: viencaytrongtrunguong. Vị trí trồng cây hoa mộc lan phải là nơi có thể nhận nhiều ánh sáng Mặt trời trong ngày để chúng phát triển tốt. Ảnh: Hà Nội Mới. Khi đào hố trồng cây hoa mộc lan, mọi người đào hố có bề rộng hơn so với bầu cây khoảng 20 - 30 cm. Độ sâu của hố cũng phải sâu hơn so với chiều dài của rễ cây. Ảnh: Hà Nội Mới. Gia chủ không nên đào hố quá nông hoặc quá sâu vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa mộc lan. Với độ sâu vừa phải, cây sẽ sinh trưởng tốt, rễ bám sâu vào lòng đất, không bị nghiêng đổ trước mưa gió. Ảnh: Hà Nội Mới. Sau khi đặt cây hoa mộc lan vào trong hố rồi lấp đất, tưới nước. Mọi người không nên lèn đất quá chặt để cây dễ hút nước và thoát. Ảnh: viencaytrongtrunguong. Ngoài tưới nước vừa phải khoảng 2 - 3 ngày/lần, mọi người chăm bón các chất dinh dưỡng thường xuyên sẽ giúp cây hoa mộc lan sinh trưởng tốt và cho ra những bông hoa tuyệt đẹp. Ảnh: Tiền phong. Gia chủ cắt tỉa những cành cây bị khô héo hoặc khi phát hiện có sâu bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu. Ảnh: Tiền phong. Sau quá trình chăm sóc cây tỉ mỉ, gia chủ sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả là hoa mộc lan nở rộ khắp các cành. Hoa mộc lan có thể tồn tại rất lâu, thường nở vào mùa Xuân và có thể liên tục nở hoa cho tới cuối Hè. Ảnh: congtycayxanhvietnam. Mời độc giả xem video: Mặt bằng bán cây cảnh Tết: Có tiền cũng khó thuê. Nguồn: VTV24.

