Nàng hoa khôi diện váy yếm gợi cảm, duyên dáng bên sen đầu mùa

Bộ ảnh chụp sen đầu mủa của nàng hoa khôi Trí Tuệ Nhan Sắc 2022 Phạm Khánh Huyền khiến nhiều người không khỏi rời mắt. Giữa đầm sen trắng tinh khiết đang e ấp khoe sắc khoe hương, cô nàng xuất hiện giữa khung hình với vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng. Lựa chọn trang phục váy với phần cổ được thiết kế dạng yếm, phần chân váy được cắt xẻ táo bạo, Khánh Huyền khéo khoe trọn bờ vai trần ngọc ngà cùng làn da trắng mịn không tì vết. Sở hữu vẻ đẹp xinh xắn và nhẹ nhàng, đôi mắt hút hồn cùng nụ cười trong trẻo, nàng hoa khôi khiến người đối diện không thể rời mắt. Được biết, bộ ảnh này được thực hiện ở đầm sen Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội. Mùa sen thường kéo dài đến đầu tháng 9 nhưng thời kì hoa đẹp nhất, thơm nhất là từ cuối tháng 5 đến nửa cuối tháng 6.Thời điểm hoa sen nở đẹp nhất vào khoảng 5 -7h hàng ngày, ngậm hương sắc từ đêm hôm trước và những giọt sương đọng lại trên lá. Đặc biệt vào buổi sáng nắng ban mai vẫn chưa quá gắt, giúp khung cảnh đầm sen thêm phần thơ mộng. "Đây cũng là thời điểm lên hình đẹp nhất" - Thịnh Seven, người thực hiện bộ ảnh chia sẻ. Anh Thịnh Seven cũng cho biết thêm mùa sen năm nay anh nhận được khá nhiều lời mời chụp ảnh. Khách hàng chủ yếu là nhóm các chị, các cô mong muốn có một bộ ảnh check-in, hoặc các bạn nữ với sở thích chụp ảnh cá nhân. Hoa sen có nhiều loại và nhiều màu sắc khác nhau. Sen trắng như hình còn có tên gọi tao nhã là Bạch Liên. Khi chụp hình với sen, phái đẹp thường lựa chọn áo dài, áo yếm, váy đụp - trang phục truyền thống đậm chất Việt. Kiểu phục trang này rất hợp để chụp hình cùng sen vì đều mang một phần quốc hồn quốc túy dân tộc. Tuy nhiên cũng không nhất thiết chụp sen là phải bó buộc mặc cái gì, mà chỉ cần chị em diện những trang phục khiến mình tự tin nhất thì ắt sẽ tỏa sáng theo cách riêng. Hình ảnh hoa sen từ lâu đã gắn liền với ca dao, tục ngữ, gắn liền với đời sống và con người Việt Nam nói chung và người Hà thành nói riêng. (Ảnh: Thịnh Seven)

