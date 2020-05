"Nàng béo quyến rũ nhất thế giới" tâm sự câu chuyện cực khổ tâm

Ariel Winter (sinh năm 1998) nổi tiếng với biệt danh " nàng béo quyến rũ nhất thế giới". ở tuổi 18, nữ diễn viên có thân hình mũm mĩm từng khiến nhiều người phải mê mẩn. Không chạy theo xu hướng "mình hạc xương mai", Ariel Winter tạo ra chuẩn mực đẹp mới khiến nhiều người mải mê ngắm nhìn. Dù được ca ngợi "tạo ra chuẩn mực đẹp mới" với cơ thể đầy đặn, gợi cảm, Ariel không hoàn toàn hài lòng với thân hình của mình. Diễn viên béo quyến rũ Ariel từng quyết định phẫu thuật để thu gọn kích thước vòng một từ cỡ F xuống cỡ D để cơ thể hài hòa, cân đối hơn. Trong nhiều năm, cân nặng, thân hình của Ariel luôn là đề tài bàn tán, nhận về những bình luận khen chê trái chiều của dân mạng. Vào sinh nhật lần thứ 21, nữ diễn viên 9X bất ngờ xuất hiện với thân hình không còn đầy đặn như trước. Body thon gọn, vòng eo con kiến, gương mặt V-line của cô khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Ariel giải thích rằng việc tăng giảm cân thất thường của cô là do tác dụng của thuốc trầm cảm và các liệu pháp điều trị tâm lý cô sử dụng trong suốt 8 năm. Ariel cũng khẳng định không can thiệp phẫu thuật để thon gọn hơn. Tuy nhiên, từng được xem là "đại diện của tiêu chuẩn đẹp mới", cô nàng vẫn bị fan quay lưng sau khi giảm cân. Dưới những bức ảnh được Ariel đăng tải trên trang cá nhân luôn ngập tràn những bình luận chê bai ngoại hình. Bên cạnh những lời chê bai, Ariel có những comment tích cực nhưng nữ diễn viên 9X cho biết cô luôn phải chú ý những ý kiến tiêu cực về mình. Cụ thể, Ariel chia sẻ với tờ Teen Vogue: "Chúng khiến tôi mệt mỏi trong nhiều năm qua. Tôi cảm thấy nỗi đau không bao giờ biến mất dù tôi trông như thế nào đi nữa". Không chỉ mệt mỏi về mặt tinh thần, Ariel còn cảm thấy sự nghiệp diễn xuất bị lu mờ khi mọi người chỉ quan tâm đến ngoại hình của cô. Nếu tìm kiếm tên tuổi của nữ diễn viên 22 tuổi trên Internet, hầu hết kết quả trả về đều liên quan đến cân nặng, thân hình, trang phục của cô. Mời quý độc giả xem video: Ariel Winter on Growing Up on Modern Family - Nguồn: Youtube

