Nam thần Tik Tok gây tranh cãi khi quay clip giống “bắp cần bơ“

Sau nhiều cái tên nổi lên từ trào lưu quay clip Tik Tok "thả thính", mới đây trên MXH lại xuất hiện thêm hot boy sở hữu gương mặt ưa nhìn, giọng nói khá truyền cảm có tên Khoa Vương , anh chàng được biết đến với những câu như "Em là của anh", "Anh yêu em", "Thực đơn có trà, có bánh và có anh nữa"… đã khiến dân tình điêu đứng. Những đoạn clip ngắn được chính chàng trai này đăng tải có khả năng "gây bão" trong những ngày vừa qua. Thậm chí, anh còn sở hữu một video với nội dung "các em hư đúng không" có tận 4,2 triệu lượt xem, hơn 200 ngàn lượt thả tim trên Tik Tok. Sau khi nổi tiếng nhờ loạt câu nói "thả thính" này, hot boy Tik Tok đã khiến nhiều chị em "rụng rời tay chân" bởi giọng nói rất ấm áp. Tuy nhiên, một số người cho rằng giọng của Khoa Vương là do cố tình ép trầm xuống tạo cảm giác quyến rũ, không phải giọng thật. Có người còn so sánh phong cách quay video của anh giống cô nàng hot girl Trần Thanh Tâm "bắp cần bơ" - là một hiện tượng mạng khá nổi tiếng thời gian qua. Hiện tại, tài khoản Tik Tok của Khoa Vương đang sở hữu hơn 100 ngàn lượt theo dõi. Không chỉ sở hữu ngoại hình không khác gì nam thần, Khoa Vương còn là một Makeup Artist kiêm nhiếp ảnh gia khá nổi. Chàng trai này hiện đang sinh sống ở Bạc Liêu.

