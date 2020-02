Năm lần bảy lượt bị từ chối, chàng trai dậy thì thành công khiến crush hối tiếc

Hoa Thiếu Khải, sinh năm 1996, đến từ Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) hiện đang được cộng đồng mạng Trung Quốc chú ý nhờ màn dậy thì thành công. Từ một chàng trai đen nhẻm, lùn tịt anh chàng xuất sắc trở thành nam thần vạn người mê. Hoa Thiếu Khải cho biết, trước kia anh sở hữu ngoại hình không ưa nhìn với nước da đen nhẻm, chiều cao khiêm tốn. Hơn nữa khi đó vẫn ham chơi, chưa để ý ngoại hình nên cách ăn mặc có phần quê mùa. Chẳng thế mà năm lần bảy lượt tỏ tình để bị crush từ chối phũ phàng. Trong khi các bạn nam đồng trang lứa bắt đầu phát triển chiều cao, vỡ giọng ồm thì Thiếu Khải chẳng có chút thay đổi nào dù đã đến tuổi dậy thì, điều này khiến anh chàng khá lo lắng. Phải đến khi lên cấp 3, anh chàng mới nhận thấy sự thay đổi của bản thân. "Tôi dậy thì muộn hơn các bạn đồng trang lứa. Trong vòng một năm tôi cao lên tận 10cm, khuôn mặt bắt đầu thon gọn lại và dài ra. Thật sự rất tuyệt vời, nhờ dậy thì kết hợp với giảm cân tôi đã thay đổi" - Thiếu Khải chia sẻ. Anh chàng chia sẻ khi ý thức được về ngoại hình mới bắt đầu tìm hiểu các phương pháp giảm cân an toàn và áp dụng. May mắn hiện tại, Thiếu Khải đã sở hữu vẻ ngoài đúng như mong muốn. Từ một chàng trai bị crush từ chối phũ phàng, hiện tại nam thanh niên sinh năm 1996 lại trở thành nam thần trong lòng biết bao cô gái. "Ngoại hình chỉ là phù phiếm, sớm có được nhưng cũng dễ mất đi. Là một người trẻ, bạn phải cống hiến, phải nô lực, đó mới là hạnh phúc thật sự" - Hot boy 9X cho biết. Hiện tại, Thiếu Khải đang là nhiếp ảnh gia, đây cũng là ước mơ của anh chàng từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Vẻ đẹp trai của Thiếu Khải hiện giờ không chỉ nhờ màn dậy thì thành công mà còn do bản thân anh nỗ lực giảm cân. Xem thêm clip: Chàng phi công trẻ đẹp trai nhất Trung Quốc - Nguồn: Youtube

Hoa Thiếu Khải, sinh năm 1996, đến từ Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) hiện đang được cộng đồng mạng Trung Quốc chú ý nhờ màn dậy thì thành công. Từ một chàng trai đen nhẻm, lùn tịt anh chàng xuất sắc trở thành nam thần vạn người mê. Hoa Thiếu Khải cho biết, trước kia anh sở hữu ngoại hình không ưa nhìn với nước da đen nhẻm, chiều cao khiêm tốn. Hơn nữa khi đó vẫn ham chơi, chưa để ý ngoại hình nên cách ăn mặc có phần quê mùa. Chẳng thế mà năm lần bảy lượt tỏ tình để bị crush từ chối phũ phàng. Trong khi các bạn nam đồng trang lứa bắt đầu phát triển chiều cao, vỡ giọng ồm thì Thiếu Khải chẳng có chút thay đổi nào dù đã đến tuổi dậy thì, điều này khiến anh chàng khá lo lắng. Phải đến khi lên cấp 3, anh chàng mới nhận thấy sự thay đổi của bản thân. "Tôi dậy thì muộn hơn các bạn đồng trang lứa. Trong vòng một năm tôi cao lên tận 10cm, khuôn mặt bắt đầu thon gọn lại và dài ra. Thật sự rất tuyệt vời, nhờ dậy thì kết hợp với giảm cân tôi đã thay đổi" - Thiếu Khải chia sẻ. Anh chàng chia sẻ khi ý thức được về ngoại hình mới bắt đầu tìm hiểu các phương pháp giảm cân an toàn và áp dụng. May mắn hiện tại, Thiếu Khải đã sở hữu vẻ ngoài đúng như mong muốn. Từ một chàng trai bị crush từ chối phũ phàng, hiện tại nam thanh niên sinh năm 1996 lại trở thành nam thần trong lòng biết bao cô gái. "Ngoại hình chỉ là phù phiếm, sớm có được nhưng cũng dễ mất đi. Là một người trẻ, bạn phải cống hiến, phải nô lực, đó mới là hạnh phúc thật sự" - Hot boy 9X cho biết. Hiện tại, Thiếu Khải đang là nhiếp ảnh gia, đây cũng là ước mơ của anh chàng từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Vẻ đẹp trai của Thiếu Khải hiện giờ không chỉ nhờ màn dậy thì thành công mà còn do bản thân anh nỗ lực giảm cân. Xem thêm clip: Chàng phi công trẻ đẹp trai nhất Trung Quốc - Nguồn: Youtube