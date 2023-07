Mỹ nhân làng golf xứ Trung được nhiều nhãn hàng săn đón là ai?

Lily Muni He (SN 1999, Trung Quốc) được tiếp xúc với môn thể thao quý tộc từ khi lên 5 tuổi. Sau đó, gia đình nữ golfer chuyển đến Vancouver (Canada) và cuối cùng là California (Mỹ) - nơi cô chính thức trở thành golf thủ chuyên nghiệp. Tháng 11/2018, Lily chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội nữ golf thủ chuyên nghiệp (LPGA). Hiện tại, nữ vận động viên (VĐV) 24 tuổi cạnh tranh cùng nhiều golf thủ nữ hàng đầu trên thế giới. Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Lily còn sở hữu vẻ đẹp "gây thương nhớ". Nữ golf thủ hiện là đại sứ thương hiệu cho không ít nhãn hàng nổi tiếng. Lily cũng nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thể thao uy tín (Ảnh: IGNV). Trên trang Instagram cá nhân có 630.000 lượt theo dõi, Lily Muni He thường chia sẻ hình ảnh đời thường. Bên cạnh đó, mỹ nhân làng golf còn đăng tải về những thông điệp và quan điểm về việc phụ nữ chơi golf, bình đẳng giới trong "môn thể thao quý tộc" (Ảnh: IGNV). Lily Muni He hiện có mối tình lãng mạn với Alex Albon - tay đua Công thức 1 (F1) 27 tuổi, người Anh gốc Thái Lan. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi vì độ đẹp đôi (Ảnh: IGNV). Ngoài chơi golf, nữ VĐV 24 tuổi còn tập gym để giữ được thân hình săn chắc và quyến rũ. Lily Muni He cũng có niềm hứng thú với Công thức 1 - bộ môn thể thao tốc độ mà bạn trai cô đang theo đuổi (Ảnh: IGNV). Ngoài thời gian thi đấu và tập luyện, Lily thường đi du lịch, dành thời gian bên người yêu và chia sẻ hình ảnh lộng lẫy trên trang cá nhân (Ảnh: IGNV).

Lily Muni He (SN 1999, Trung Quốc) được tiếp xúc với môn thể thao quý tộc từ khi lên 5 tuổi. Sau đó, gia đình nữ golfer chuyển đến Vancouver (Canada) và cuối cùng là California (Mỹ) - nơi cô chính thức trở thành golf thủ chuyên nghiệp. Tháng 11/2018, Lily chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội nữ golf thủ chuyên nghiệp (LPGA). Hiện tại, nữ vận động viên (VĐV) 24 tuổi cạnh tranh cùng nhiều golf thủ nữ hàng đầu trên thế giới. Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Lily còn sở hữu vẻ đẹp "gây thương nhớ". Nữ golf thủ hiện là đại sứ thương hiệu cho không ít nhãn hàng nổi tiếng. Lily cũng nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thể thao uy tín (Ảnh: IGNV). Trên trang Instagram cá nhân có 630.000 lượt theo dõi, Lily Muni He thường chia sẻ hình ảnh đời thường. Bên cạnh đó, mỹ nhân làng golf còn đăng tải về những thông điệp và quan điểm về việc phụ nữ chơi golf, bình đẳng giới trong "môn thể thao quý tộc" (Ảnh: IGNV). Lily Muni He hiện có mối tình lãng mạn với Alex Albon - tay đua Công thức 1 (F1) 27 tuổi, người Anh gốc Thái Lan. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi vì độ đẹp đôi (Ảnh: IGNV). Ngoài chơi golf, nữ VĐV 24 tuổi còn tập gym để giữ được thân hình săn chắc và quyến rũ. Lily Muni He cũng có niềm hứng thú với Công thức 1 - bộ môn thể thao tốc độ mà bạn trai cô đang theo đuổi (Ảnh: IGNV). Ngoài thời gian thi đấu và tập luyện, Lily thường đi du lịch, dành thời gian bên người yêu và chia sẻ hình ảnh lộng lẫy trên trang cá nhân (Ảnh: IGNV).