Mỹ nhân Brazil có 7 triệu fan trên mạng khoe ảnh gợi cảm ở Hội An

Ngày 14/1, tại trang cá nhân, Camila Coelho đăng ảnh chụp tại Hội An với dòng chú thích: "Hello Vietnam, so happy and excited to be here for the first time!" (tạm dịch: Xin chào Việt Nam, thật hạnh phúc và hào hứng khi được đến đây lần đầu tiên). Cô cũng dành nhiều lời khen cho phong cảnh, thức ăn ở Hội An và đặc biệt ấn tượng với chiếc nón lá. Loạt ảnh check-in Việt Nam của người đẹp xứ samba khiến dân mạng khá bất ngờ và thích thú. Người hâm mộ trong nước nhanh chóng để lại những bình luận thể hiện sự hiếu khách của mình như "Chào mừng bạn đến Việt Nam", "Cuối cùng bạn cũng đã đến đất nước của chúng tôi. Hãy tận hưởng nhé!"... Camila Coelho là blogger thời trang kiêm chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Bước qua tuổi 31, mỹ nhân Brazil có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp khi lọt top 5 những người có sức ảnh hưởng nhất Instagram năm 2018, theo tạp chí Elle. Nữ blogger có hơn 7,5 triệu fan trên mạng xã hội. Từ những lần hợp tác cùng thương hiệu đồ thiết kế đến việc thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn như LHP Cannes, New York Fashion Week 2018..., cái tên Camila Coelho ngày càng đắt giá hơn. Camila Coelho có cuộc sống sang chảnh không kém các ngôi sao giải trí. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến đi vòng quanh thế giới; quần áo, túi xách đắt tiền; nghỉ ngơi tại resort hạng sang... Không những thành công trong sự nghiệp, Camila Coelho được nhiều người yêu mến khi sở hữu gương mặt xinh đẹp; thân hình cân đối, thon thả và đặc biệt là gu thời trang hiện đại, dẫn đầu xu hướng. Dù chỉ cao 1,62 m, Camila Coelho vẫn được khen ngợi khi có thân hình cân đối, săn chắc. Nữ blogger từng chia sẻ cô đã tuân theo chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm ngặt trong nhiều năm qua để giữ được vóc dáng như hiện tại.

